Kayserispor ile Karagümrük 4. kez karşılaşacak

Kayserispor ile Karagümrük, Süper Lig'de 4. kez karşılaşacak.

Süper Lig'in 30. haftasında Karagümrük ile Kayserispor karşılaşacak. İstanbul'da oynanacak maçta birbirine üstünlük kurmak isteyen ekipler, bugüne kadar Süper Lig'de 3 kez karşılaştı. İki ekibin de birer kez kazandığı maçın birinde de eşitlik bozulmadı. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maç sarı kırmızılı takımın 21 üstünlüğü ile sona ermişti.

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 3 maç ve sonuçları ise şu şekilde:

2021/2022 KayserisporKaragümrük 21

2020/2021 KaragümrükKayserispor 30

2020/2021 KayserisporKaragümrük 00

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