Yahyalı Belediyesi'nde SDS imzalandı

Yahyalı Belediyesi, bünyesinde çalışan kadrolu ve sözleşmeli memurlar için MEMURSEN’e bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEMBİRSEN) ile Sosyal Denge Sözleşmesi imzaladı.

Belediyede çalışan memurların maddi yönden desteklenmesi ve sosyal haklarının iyileştirilmesi amacıyla yapılan sözleşmenin imzaları düzenlenen törenle atıldı. İmza törenine Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, BEMBİRSEN Kayseri Şube Başkanı Mehmet Karakaş ve diğer yetkililer katıldı. İmza töreninde konuşan Başkan Esat Öztürk; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Bazı insanlar sendikacılığın istismarını yaparken yıllar önce memurların sendikal çalışmalarını yasal zemine oturttu. Kanunlarla bu işi düzenledi. Belediyemizde kadrolu ve sözleşmeli olarak çalışan toplam 53 memurumuz bulunuyor. Bugün onlar için Sosyal Denge Sözleşmesi’ne imza attık. Ağız tadıyla yesinler. Sözleşmemiz 2 yıllık bir zaman dilimini kapsıyor. Eskiden brüt 1.000 TL alan memurumuz bu sözleşmeyle 1.560 TL alacak. 36 bin nüfuslu bir ilçede çalışıyoruz. Arkadaşlarımız bunu hak ediyor” ifadelerini kullandı.

Belediye bünyesinde çalışan kadrolu ve sözleşmeli memurlar, Sosyal Denge Sözleşmesi’ne imza atan Başkan Esat Öztürk’ ü makamında ziyaret ederek teşekkür ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek personellerine hitap eden Başkan Öztürk; “Ziyaretime gelerek beni onura ettiniz, sizlere teşekkür ediyorum. Her zaman dediğim gibi 'Ağaç dalıyla, budağıyla'. Ben başarılı çalışmalarımızdan dolayı sadece kendime pay biçmedim. Güçlü bir belediye başkanının arkasında, güçlü bir ekibi vardır. Her bir arkadaşımız kendi dalında başarılı. Ben kerameti kendimden bilmiyorum. Kerameti tüm mesai arkadaşlarımdan biliyorum. Belediye olarak iyi durumdayız. Belediyeciliğimiz seviliyor. Seven, sevmeyen, destek veren, vermeyen herkes bizi takdir ediyor. Biz insanların duasına talibiz. İnşallah bu yılda bütçemiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çok iyi bir atmosferde çalışıyoruz. Rabbim bizi muvaffak eylesin” diye konuştu.

