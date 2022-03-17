OSB Teknik Koleji’nin gözü Sultanlar Ligi’nde

CeraStlye OSB Teknik Koleji Kadın Voleybol Takımı, Bursa’da düzenlenecek Kadınlar 1. Lig playoff müsabakalarına hazırlanıyor.
Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi’nde B Grubunu ilk 4 takım arasında tamamlayan CeraStlye OSB Teknik Koleji, Sultanlar Ligi’ne giden yolda PlayOff’lara adını yazdırdı. PlayOff öncesi hazırlıklarını antrenörler Harun Şahin ve Seher Şahin nezaretinde sürdüren CeraStlye OSB Teknik Koleji’nde moraller üst seviyede. CeraStyle OSB Teknik Kulübünden yapılan açıklamada, “Adımızda Kayseri, armamızda Erciyes, hedefimizde Sultanlar Ligi var. "Bu şehre şampiyonluk yakışır" parolasıyla çıktığımız bu yolda 2224 Mart tarihlerinde Bursa'da Sultanlar Ligi playoff yarı final müsabakalarında İlbank, Karşıyaka ve Edremit Belediyespor Altınoluk ile mücadele edecek sultanlarımıza başarılar dileriz. Final öncesi son provalarda desteklerimiz ve dualarımız sultanlarımızla” denildi.
OSB Teknik Koleji PlayOff yarı final maç takvimi ise şu şekilde:
22 Mart 2022 Salı
16.30 CeraStlye OSB Teknik Kolejiİlbank
23 Mart 2022 Çarşamba
16.30 CeraStlye OSB Teknik KolejiKarşıya
24 Mart 2022 Çarşamba
16.30 CeraStlye OSB Teknik KolejiEdremit Belediye Altınoluk
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