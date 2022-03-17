Mart ayında yağan kar çocukları sevindirdi

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

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Kayseri'de kar yağışı etkili olurken, çocuklar doyasıya eğlenerek karın tadını çıkardı.

Kayseri'de akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yağan kar ile beraber çocuklar da parklarda eğlenceli vakit geçirdi. Karlı kaydıraklardan kayan, salıncaklarda sallanan çocuklar karın tadını doyasıya çıkardı. Karın yağmasıyla mutlu olduklarını belirten çocuklar, eğlendiklerini söyledi.

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