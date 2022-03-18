2 ilçede taşımalı eğitime kar engeli

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

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Kayseri’de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeni ile 2 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kent genelinde akşam saatlerinde başlayarak sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışının ardından, Kayseri Valiliği tarafından İncesu ve Özvatan ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

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