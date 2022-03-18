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Avusturya - Türkiye Kış Turizmi Zirvesi Kayseri'de yapıldı Avusturya Büyükelçisi Johannes Wimmer: "İşbirliğinde bulunmak çok daha mantıklı" Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: "Böylesine cennet gibi bir ülkeyi sadece yaz turizmiyle yetinerek adeta israf ediyoruz"

İHA

Avusturya - Türkiye Kış Turizmi Zirvesi Kayseri'de yapıldı Avusturya Büyükelçisi Johannes Wimmer: "İşbirliğinde bulunmak çok daha mantıklı" Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: "Böylesine cennet gibi bir ülkeyi sadece yaz turizmiyle yetinerek adeta israf ediyoruz"

Kayak sektörünün Avusturyalı dünyaca ünlü firmaları ve Türkiye’deki kayak merkezlerinin yöneticileri Kayseri Erciyes’te gerçekleşen Advantage Austrıa Kış Turizm Zirvesi’nde buluştu. Zirvede konuşan Avusturya Büyükelçisi Johannes Wimmer, "Ukrayna'daki savaş ve oradaki insanların çektiği acılar hepimizi derinden etkiliyor. Görünüşe göre bir süre daha bizimle olacak. Başa çıkmamız gerekiyor" dedi.
Türkiye’deki tüm kayak merkezlerinin yöneticileri ile Avusturyalı üreticilerin bir araya geldiği Avusturya Türkiye Kış ve Dağ Turizm Zirvesi, Erciyes Kayak Merkezi’nde başladı. İki gün sürecek zirvede; iklim değişikliğinin dağ turizmine etkisi, kış ve dağ turizm alt yapısı, Türkiye’deki turizm alt yapı projeleri için finansman desteği gibi konular masaya yatırılacak. Zirvenin açılışında konuşan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, düzenlenen zirvenin ülke turizmine katkı sağlayacağını aktararak, "Biliyorsunuz 2005 yılından itibaren başlayan Master Planı çerçevesinde uluslararası bir kayak merkezi haline dönüştü. Çok yoğun olarak Avrupalı ve özellikle Avusturyalı danışmanlarla, üreticilerle beraber yol aldık. Bu sektörde dünyadaki kayak turizminin neredeyse yüzde 75'i Avrupa'da, bu yüzde 50'sinden fazlası Avusturya'da yapılıyor. Dolayısıyla Avusturya, kış ve dağ turizminin dünyadaki kalbi. 150 yıla varan tecrübesiyle de bu sektörde çok önemli markalar çıkarmış, önemli hizmetler görmüş ve dünyaya da bu tecrübesini yansıtan bir ülke. O yüzden bizim açımızdan stratejik önemi var. Bu açıdan Avusturyalı üreticilerle ve dış temsilcilerle beraber burada olmak bizim açımızdan önem taşıyordu. Bizim bakış açımız sadece Erciyes veya bölgemiz değil. Kış turizmi söz konusu olduğu zaman ülkemizin bu kaynaklarını, dağlarını israf etmemiz bizim kanımıza dokunuyor. Bu sektörün içerisine girmiş ve dünyada özellikle Avrupa'da kayak merkezlerin bulunduğu bölgeye ne kadar büyük kaynak, gelir oluşturduğunu bilen insanlar olarak ülkemizin dağlarının israf edilmesi bizi üzüyor. En doğusundan en batısına, kuzeyinden güneyine ülkemizde muhteşem dağlar var. Biz maalesef bu dağlardan ülkemiz adına istifade edemiyoruz. Böylesine cennet gibi bir ülkeyi sadece yaz turizmiyle yetinerek adeta israf ediyoruz. Kış turizminin gündeme gelmiş olması, bu camiada dünyada çapında marka değeri oluşturmuş üreticilerin Erciyes'e gelmesi ve yöneticilerimizin burada olması inşallah ülkemizin kış turizmine katkı sağlayacak" dedi.
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise Kayseri olarak turizm hazinesine sahip olduklarını belirterek; "Bizim için turizm çok önemli. Kayseri Ticaret Odası olarak bir yerde ne kadar çok ziyaretçi sayısı olursa oranın yaşam standardının üst seviyelere çıktığına inanıyoruz. Pandemide yaşadık, turizmde maalesef istediğimiz verimi alamadık. Bu yıl Rusya ve Ukrayna'da yaşanan olaylardan dolayı ülke olarak biz de zarar göreceğiz. Hakikaten Türkiye bir cennet. Her köşesinde her türlü turizmi görebilirsiniz. Kayserimizde sadece deniz ve kumumuz yok ama turizm olarak müthiş bir hazineye sahibiz. Bundan sizi faydalanmaya davet ediyoruz. Avusturya ile ilişkilerimiz gayet iyi" ifadelerini kullandı.

"Savaş ve oradaki insanların çektiği acılar hepimizi derinden etkiliyor"
Zirveye katılan Avusturya Büyükelçisi Johannes Wimmer kayak turizminin Avusturya için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bilindiği gibi bu günlerde hepimizi rahatsız eden bir sorun var. Jeopolitik bir durum, Ukrayna'daki savaş ve oradaki insanların çektiği acılar hepimizi derinden etkiliyor. Görünüşe göre bir süre daha bizimle olacak. Başa çıkmamız gerekiyor. Bu konuları ciddi bir şekilde düşünmek için iyi bir fırsat. Çünkü daha büyük bir kriz çerçevesinde baktığınız zaman işbirliğinde bulunmak çok daha mantıklı. Ekonomilerimizi daha güçlü bir doğrultuda ilerletmek ve yaralarımızı sarmak, bu kriz ortamından kurtulmak için. Avusturya için büyük bir pay sahibi olan turizm, yüzde 7.5 gayrisafi milli hasılamızı oluşturuyor. Baktığınızda büyük bir bölüm. Misafirler tarafından bırakılan döviz 47 milyar Euro. Kayak turizmi olarak Avusturya en gözde duraklardan bir tanesi. Avusturya'da çok büyük bir sektör. Avusturya'da bulunan dağlar ve dağların sırtları kayak yapmaya müsait" şeklinde konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından zirve panel ile devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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