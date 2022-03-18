Çanakkale Zaferi Tomarza'da coşkuyla kutlandı

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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Çanakkale Zaferi coşku ile kutlandı.

Tomarza’da, 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz zaferinin 107. yıldönümü töreni, Hükümet Konağı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. İlçe Kaymakamı Emre Cebeci ve İlçe Belediye Başkan Davut Şahin mozoleye çelenk sunarken, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Jandarma Astsubay Çavuş Murat Çetinkaya yaptı. Törende ayrıca Tomarza Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Gülsu Hicran Gürkan, 'Çanakkale Destanı' şiirini okudu. Törenin ardından Kaymakam Emre Cebeci, şahit yakınları ve gazileri makamında ağırladı. Daha sonra ilçe protokolü şehit kabirlerini ziyaret etti.

Programa; İlçe Kaymakamı Emre Cebeci, İlçe Cumhuriyet Savcısı İbrahim Halil Çayan, İlçe Belediye Başkan Davut Şahin, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

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