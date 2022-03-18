Kayseri Şekerspor, Türkiye 2.'si oldu

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Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Konya’da düzenlenen U20 GrekoRomen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda, Kayseri Şekerspor Güreş Takımı Türkiye 2.'si oldu.

U20 GrekoRomen Güreş Türkiye Şampiyonası 15 18 Mart 2022 tarihleri arasında Konya’da yapıldı. 38 takımdan 500 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Kayseri Şekerspor Kulübü 91 puanla Türkiye ikincisi oldu.

Kürsüde Kayseri’nin adının düşmediği şampiyonada Kayseri Şeker ve aynı zamanda TOHM sporcularından Azat Sarıyar 61 kg’da Türkiye Şampiyonu, Barış Erbek 60 kg’da Türkiye İkincisi ve Kemal Sevgili 60 kg’da Türkiye üçüncüsü olurken, Şeker Spor Kulübü sporcularından Onur Yurtata 67 kg’da Türkiye şampiyonu, Erdem Kethüda ise 87 kg’da Türkiye üçüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri dereceler ile büyük bir başarıya imza atan sporcuları ve antrenörleri İlker Genel, Salih Güney ve Veysel Toprak'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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