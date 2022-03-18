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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserili sporculardan Türkiye Şampiyonasında 2 bronz madalya

İHA

Kayserili sporculardan Türkiye Şampiyonasında 2 bronz madalya

Wushu Kungfu Federasyonunun faaliyet programında yer alan Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası 1216 Mart 2022 tarihleri arasında Sakarya’da yapıldı. Şampiyonada Kayserili 2 sporcu madalya kazandı.
30 ilden bin 50 sporcunun zorlu mücadelelerine sahne olduğu şampiyonasında Kayseri'yi temsil eden sporculardan Handenur Şahin ve Selcen Özkan Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri'ye 2 bronz madalyayla dönen sporcuları ve antrenörleri Ayşegül Kılıç Bolat’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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