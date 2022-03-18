Kayserili sporculardan Türkiye Şampiyonasında 2 bronz madalya

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

Wushu Kungfu Federasyonunun faaliyet programında yer alan Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası 1216 Mart 2022 tarihleri arasında Sakarya’da yapıldı. Şampiyonada Kayserili 2 sporcu madalya kazandı.

30 ilden bin 50 sporcunun zorlu mücadelelerine sahne olduğu şampiyonasında Kayseri'yi temsil eden sporculardan Handenur Şahin ve Selcen Özkan Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri'ye 2 bronz madalyayla dönen sporcuları ve antrenörleri Ayşegül Kılıç Bolat’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.