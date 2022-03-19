Kayseri Amatör futbol Süper Amatör Küme Play Off maçlarının hakemleri belli oldu

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Kayseri Süper Amatör Küme’de normal sezonun ardından Pazar günü oynanacak PlayOff maçlarının hakemleri belli oldu.

Kayseri İl Hakem Kurulu, Pazar günü oynanacak PlayOff Yarı final maçlarını yönetecek hakemleri tespit etti. Hacılar Erciyesspor ile Kayseri Yolspor arasında oynanan maçı Necati Selçuk Şahihn'in yönetmesine karar verildi. Bu maçta Şahin'in yardımcılıklarını Halit Karacabay ile Nail Berkant Sarıkaya yapacak.

Kayseri Şekerspor ile Erciyes Esen Makine maçını ise Ramazan Haymana yönetecek. Ramazan Haymana'nın yardımcılıklarını ise Ahmet Çıtak ile Kemal Hattatioğlu üstlenecek.

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