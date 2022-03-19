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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Amatör futbol Süper Amatör Küme Play Off maçlarının hakemleri belli oldu

İHA

Kayseri Amatör futbol Süper Amatör Küme Play Off maçlarının hakemleri belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme’de normal sezonun ardından Pazar günü oynanacak PlayOff maçlarının hakemleri belli oldu.
Kayseri İl Hakem Kurulu, Pazar günü oynanacak PlayOff Yarı final maçlarını yönetecek hakemleri tespit etti. Hacılar Erciyesspor ile Kayseri Yolspor arasında oynanan maçı Necati Selçuk Şahihn'in yönetmesine karar verildi. Bu maçta Şahin'in yardımcılıklarını Halit Karacabay ile Nail Berkant Sarıkaya yapacak.
Kayseri Şekerspor ile Erciyes Esen Makine maçını ise Ramazan Haymana yönetecek. Ramazan Haymana'nın yardımcılıklarını ise Ahmet Çıtak ile Kemal Hattatioğlu üstlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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