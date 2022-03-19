1. Amatör Küme’de haftanın hakemleri belli oldu

Kayseri Adem Özbek Birinci Amatör Küme A,B, C,D,E ve F Grupları 1. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Kayseri Adem Özbek Birinci Amatör Küme’de 20212022 sezonu Pazar günü oynanacak olan ilk hafta maçları ile başlıyor. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 1. Amatör Küme’nin 1. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:
CırgalansporErciyes İdmangücü: Kemal Deliktaş
Yeni EsensporKayseri Meysuspor: Ahmet Çıtak
Kocasinan GençliksporSindelhöyükspor: Mustafa Kalaycı
Sungur FKKuşçu Mithatpaşa: Nail Berkant Sarıkaya
Bünyan BelediyesporBelsinspor: Hüseyin Keğin
KafkasporKılıçaslan Yıldızspor: İbrahim İmrağ
PalassporFevzi Çakmakspor: Ahmet Ulu
BüyüleyensporGüneşli Gençlikspor: Mehmet Altıparmak
Kayseri GöktürksporAnbar Kızılırmakspor: Hüseyin Otyakmaz
Anayurt FinalSümerspor: Bekir Kahraman
Kocasinan YemlihasporPınarbaşı Belediyespor: Hacı Güverti
Sosun BirliksporErciyes Gücü FK: Birtan Ekren
ErkiletsporDeveli 1954 Spor: Erdem Sarıaslan
Talas DenizsporY.B.Şafakspor: Yakup Aksoy
Sarız AnadolusporArgıncıkspor: Hakan Çam
İncesu GençliksporAkkışla Gençlikspor: Rıza Öztürk
Anadolu YıldızlarıKayseri Sağlıkspor: Abdulkadir Keğin
Yeni ErciyessporKayseri Olimpik Gençlikspor: Yusuf Uğurlu
Kayseri Simya KolejiGazi Osmanpaşaspor: Furkan Ulu
Kayseri İdman YurduYeni Kıranardıspor: Suha Adıyaman
İsmail Okumuş FKYahyalı Gençlerbirliği: Harun Soyeşik
YerköysporYeşilspor: Volkan Oğuz
Cuma UluçaysporDemirspor: Aydoğan Mantar
Yeşilhisar BelediyesporKayseri 1966 Turanspor: Esat Sabuncu
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.