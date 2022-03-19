1. Amatör Küme’de haftanın hakemleri belli oldu

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Kayseri Adem Özbek Birinci Amatör Küme A,B, C,D,E ve F Grupları 1. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Kayseri Adem Özbek Birinci Amatör Küme’de 20212022 sezonu Pazar günü oynanacak olan ilk hafta maçları ile başlıyor. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 1. Amatör Küme’nin 1. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

CırgalansporErciyes İdmangücü: Kemal Deliktaş

Yeni EsensporKayseri Meysuspor: Ahmet Çıtak

Kocasinan GençliksporSindelhöyükspor: Mustafa Kalaycı

Sungur FKKuşçu Mithatpaşa: Nail Berkant Sarıkaya

Bünyan BelediyesporBelsinspor: Hüseyin Keğin

KafkasporKılıçaslan Yıldızspor: İbrahim İmrağ

PalassporFevzi Çakmakspor: Ahmet Ulu

BüyüleyensporGüneşli Gençlikspor: Mehmet Altıparmak

Kayseri GöktürksporAnbar Kızılırmakspor: Hüseyin Otyakmaz

Anayurt FinalSümerspor: Bekir Kahraman

Kocasinan YemlihasporPınarbaşı Belediyespor: Hacı Güverti

Sosun BirliksporErciyes Gücü FK: Birtan Ekren

ErkiletsporDeveli 1954 Spor: Erdem Sarıaslan

Talas DenizsporY.B.Şafakspor: Yakup Aksoy

Sarız AnadolusporArgıncıkspor: Hakan Çam

İncesu GençliksporAkkışla Gençlikspor: Rıza Öztürk

Anadolu YıldızlarıKayseri Sağlıkspor: Abdulkadir Keğin

Yeni ErciyessporKayseri Olimpik Gençlikspor: Yusuf Uğurlu

Kayseri Simya KolejiGazi Osmanpaşaspor: Furkan Ulu

Kayseri İdman YurduYeni Kıranardıspor: Suha Adıyaman

İsmail Okumuş FKYahyalı Gençlerbirliği: Harun Soyeşik

YerköysporYeşilspor: Volkan Oğuz

Cuma UluçaysporDemirspor: Aydoğan Mantar

Yeşilhisar BelediyesporKayseri 1966 Turanspor: Esat Sabuncu

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