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Kayseri derbisini Talasgücü kazandı Talasgücü Belediyespor: 1 - Kayseri EMAR Grup: 0

İHA

Kayseri derbisini Talasgücü kazandı Talasgücü Belediyespor: 1 - Kayseri EMAR Grup: 0

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Talasgücü Belediyespor, Kayseri derbisinde Kayseri EMAR Grup'u 10 yenerek 3 puanı aldı.
Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor ile Kayseri EMAR Grup 15. hafta maçında karşılaştı. Kadir Has yan sahada oynanan maçta 3 puanı Talasgücü Belediyespor kazandı. Kayseri derbisinde Adem'in golü ile galip gelen taraf olan sarı lacivertliler, bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını 5'e yükseltti. Kayseri EMAR grup takımı da, bu yenilgi sonrasında 35 puanla ikinci sırada kaldı.

Stat: Kadir Has Yan Saha
Hakemler: Deniz Sercan Akgül xx, İlker Ayten xx, Kerem Candaş xx
Talasgücü Belediyespor: Ahmet Özden xxx, Doğukan Çevik xxx, Tayfun Yanar xxx, Osman Buğra Uysal xx (Osman Can Çötür Dk.87 ?), Emrah Turan xx (Uğurcan Gülay Dk.90 ?), Ramazan Taş xx (Eren Toksoy Dk.46 xx), Canberk Soykuvvet xxx, Ahmet Aydın xx, Yusuf Kılıç xx, Muhammed Demir xx (Gökhan Öz Dk.81 x), Adem Hakan Ali Denizer xxx (Muzaffer İlhan Dk.87 ?)
Kayseri EMAR Grup FK: Çağrı Can Tanrıbilir xx, Çağatay Polatdemir xxx, Gökhan Açıkgöz xx, Emre Erol xxx, Murat Demirezen xx, Ercan Çifci xx, Hakan Bahran xx (İsmail Bulut Dk.52 x) Emre Taşkoparan xx (Hakan Albayrak Dk.52 x), Oğul Can Aktaş xx (Bora Barlas Dk.85 ?), Mehmet Turan Karamurat xx (Miraç Furkan Türközü Dk.63 xx), Halil Akhan x
Gol: Adem Hakan Ali Denizer (Dk.18) (Talasgücü Belediyespor)
Sarı Kartlar: Ahmet Özden, Tayfun Yanar, Muhammed Demir (Talasgücü Belediyespor), Emre Erol, Abdulsamet Karakoyun, Murat Demirezen, Çağatay Polatdemir (Kayseri EMAR Grup)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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