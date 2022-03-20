Kadınlar Basketbol Süper Ligi Bellona Kayseri deplasmanda kazandı

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Bellona Kayseri Basketbol takımı, Bursa deplasmanında kazanarak ligdeki çıkışını sürdürdü.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. İlk yarısını 3442 önde tamamlayan sarı kırmızılılar, salondan 6489 galip ayrıldı.



Salon: Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Ziya Özorhon xx, Mehmet Onur Sönmez xx, Yarkın Keskin xx

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Gizem Mürüvet Uca x (3), İlemnur Akgengin x (7), Merve Arı x (7), Duygu Özen xx (7), Gonca Karataş x, İrem Sözen x (6), Saranda Dacı x (2), Ferda Yıldız x, Sudenur Bayrak x, Victoria Ayo xxx (13), Mae Doyle xxx (19), Tuğçe Turus x

Bellona Kayseri Basketbol: Marie Peddy xx (8), Zeynep Öykü Kalbisağde x, Meltem Topaloğlu x (3), Gökçe Doğan xx (8), Sevgi Tonguç x, Dilara Tongar xx (9), Christia Williams xxx (15), Farhiya Abdi xx (11), Egle Sventoraite xxx (20), Gizem Tüzün xxx (12), Helin Boybeyi x (3)

Periyotlar: 1.Periyot: 1622 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)

Devre: 3442 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)

3.Periyot: 4266 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)

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