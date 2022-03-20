Tomarza - Tufanbeyli yolu ulaşıma açıldı

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan TomarzaAslantaş ile AdanaTufanbeyli karayolu trafiğe açıldı.

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle uzun süredir kapalı olan yollar; Kayseri ve Adana karayolları ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu araç trafiğine açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.