Geleneksel Kızak şampiyonası sona erdi

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Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun 2022 faaliyet programında yer alan Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Erciyes Kayak Merkezi Hisarcık Kapıda düzenlenen müsabakalarda 55 erkek 20 kadın sporcu mücadele etti. Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül törenine İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu As Başkanı Günal Genç, Geleneksel Spor Dalları İl Temsilcisi Sami Genel, Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Kulüp Başkanları, antrenörler ve sporcular katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı dereceye giren sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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