Yolcunun üzerinden 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; bir yolcu otobüsünde seyahat eden yolcunun üzerinden 1 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada Ö.D.'nin Doğu illerinden kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı. Ö.D.'nin gelmiş olduğu yolcu otobüsü tespit edilerek ekiplerce operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 1 kilo 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken Ö.D.; 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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