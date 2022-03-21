Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi, kaza yapınca yakalandı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, polisin 'dur' ihtarına uymayarak hafif ticari araçla kaçmaya çalışan 2 kişi, aracın kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu yakalandı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesinde meydana geldi. Uygulama yapan polis, Y.Y. yönetimindeki 38 VS 524 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 15 dakika süren takip sonucu, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç devrildi. Kazada yaralanan olmazken, sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan E.K. gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-03-21 01:34:25
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