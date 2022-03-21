Kayseri merkezli 4 ilde operasyon: 35 gözaltı

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)-KAYSERİ merkezli 4 ilde düzenlenen şafak operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 35 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 mağdurun şikayeti üzerine 'yağma', fuhuş', 'adam öldürmeye teşebbüs', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'uyuşturucu ticareti' ve 'zorla çek-senet tahsilatı' suçlarını işleyen kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kayseri merkezli İstanbul, Van ve Yozgat'ta 220 polisin katılımıyla eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ev, gazino, otel ve gece kulübünde bulunan 35 kişi gözaltına alındı. Bir otele düzenlenen operasyon sonrası kaçmaya çalışan 3 kadın, polis ekiplerince yakalandı. Kadınlar, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-03-21 07:34:07



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