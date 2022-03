Kayseri Süper Amatör Küme Play Off Yarı Final Kayseri Yolspor: 1 - Hacılar Erciyesspor: 2

Kayseri Süper Amatör Küme Play Off Yarı Final maçında Yolspor ile Hacılar Erciyesspor karşılaştı. 3 golün atıldığı maçta kazanan Hacılar Erciyesspor oldu.



Stat: Argıncık 2 Nolu Saha

Hakemler: Necati Selçuk Şahin xx, Halit Karacabay xx, Nail Berkant Sarıkaya xx

Kayseri Yolspor: Ali Birol x, Abdullah Gürbüz xx, Fatih x, Said Emre Gündoğan x, Şeyh İsmail Orhan x, Birhat Yağbasan xx, Yasin Tarım xx, Hasan Can Okumuş x (Dk.55 İlker Karadöl x), Uğur Canpolat x (Dk.75 Kaan Melül x), Mükremin Bayak x (Dk.46 Muaz Guzay x), Hakan Gazcıoğlu x (Dk.55 Hüseyin Aksoy x)

Hacılar Erciyesspor: Eren Kocaeren xxx, Süleyman Yasa xxx (Dk.80 Samet Kaan Karaca x), Kasım Alıcı xxx, Murat Mağara xxx, Yunus Öztürk xxx, Uğur Taşpınar xxx, Mehmet Tatlı xxx (Dk.80 Safa Fırat x), Ali Avcı xxx (Dk.80 Burak Türkmen x), Hüseyin Öz xxx, Yusuf Karaboğa xxx, Okan Yenidünya xxx (Dk.70 Tolgahan Alan xx)

Goller: Fatih (penaltı) dk.90+5 (Kayseri Yolspor) Yusuf Karaboğa dk.5, Mehmet Tatlı (pen.) dk.44 (Hacılar Erciyesspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.