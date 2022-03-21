Develispor tek golle kazandı

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Develispor, ligin 15. haftasında evinde oynadığı maçta Yahyalıspor’u 10 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.

Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grupta mücadele eden Develispor, Kayseri derbisinde evinde konuk ettiği Yahyalıspor’u yenerek 3 puanın sahibi oldu. Develi İlçe Stadı’nda oynanan zorlu doksan dakikada ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda ise ev sahibi ekip, 76. dakika Selim Başev’in attığı golle 10 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Develispor 3 puanı tek golle almayı başardı.

Develispor aldığı bu galibiyetle puanını 26 yaparken, Yahyalıspor ise 14 puanda kaldı.

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