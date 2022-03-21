Bellona Kayseri 7. galibiyetini aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bellona Kayseri 7. galibiyetini aldı

İHA

Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 8964 mağlup ederek, ligdeki yedinci galibiyetini aldı.

Bellona Kayseri 7. galibiyetini aldı

Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 8964 mağlup ederek, ligdeki yedinci galibiyetini aldı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı üst üste ikinci galibiyetini aldı. Ligin 22. hafta müsabakasında deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşan sarı kırmızılı ekip, salondan 8964’luk galibiyetle ayrıldı. Geride kalan 22 maçta 15 yenilgi alan Bellona Kayseri Basketbol takımı, 7 kez de kazanan taraf oldu. Sarı kırmızılı takım, Elazığ İl Özel İdare (2), Galatasaray, Antalya 07 Basketbol, İzmit Belediyespor, Nesibe Aydın ve Bursa Büyükşehir Belediyespor takımlarını mağlup etmeyi başardı.
Ligdeki puanını 29 yapan Bellona Kayseri Basketbol takımı, 23. haftada deplasmanda 30 Mart Çarşamba günü saat 17.00’de İstanbul Metro Enerji Spor Kompleksinde lider Fenerbahçe’ye konuk olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Talasgücü Belediyespor'da galibiyet sevinci Talasgücü gözünü Play-Off'a çevirdi
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor'da galibiyet sevinci Talasgücü ...
Kayseri 1. Amatör Küme'de 22 maçta 98 gol atıldı
YEREL HABERLER Kayseri 1. Amatör Küme'de 22 maçta 98 gol atıldı
AGÜ’den halka açık eğitim seminerleri
YEREL HABERLER AGÜ’den halka açık eğitim seminerleri
Develispor tek golle kazandı
YEREL HABERLER Develispor tek golle kazandı
Kayseri Süper Amatör Küme Play Off Yarı Final Kayseri Yolspor: 1 - Hacılar Erciyesspor: 2
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme Play Off Yarı Final Kayseri ...
Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne şafak operasyonu: 35 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne ...
Kayseri merkezli 4 ilde operasyon: 35 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri merkezli 4 ilde operasyon: 35 gözaltı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi, kaza yapınca yakalandı
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi, kaza yapınca ...
Polisten kaçan araç yan yattı
YEREL HABERLER Polisten kaçan araç yan yattı
Yolcunun üzerinden 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Yolcunun üzerinden 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kar Voleybolu Avrupa Kupası'nda Türkiye kadınlarda şampiyon oldu
YEREL HABERLER Kar Voleybolu Avrupa Kupası'nda Türkiye kadınlarda ...
Kayseri MÜSİAD heyetinden BAE'ye ziyaret
YEREL HABERLER Kayseri MÜSİAD heyetinden BAE'ye ziyaret
AGÜ'nün halka açık semineri başlıyor
YEREL HABERLER AGÜ'nün halka açık semineri başlıyor
Başkan Yalçın Ankara'dan ödülle döndü
YEREL HABERLER Başkan Yalçın Ankara'dan ödülle döndü
Melikgazi'de geleceğin şampiyon adayları başarılarını kutladı
YEREL HABERLER Melikgazi'de geleceğin şampiyon adayları başarılarını ...
Hırsızlık şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelileri yakalandı
Engelli eşini yarı yolda bırakmadı Yerinden kalkamayan eşine gözü gibi bakıyor
YEREL HABERLER Engelli eşini yarı yolda bırakmadı Yerinden ...
Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli: "Rahmetli olanlar, 70 yaş üstü ve hatırlatma dozunu olmamış kişiler" "Vatandaşlarımızın birdenbire maskelerini çıkartmamalarını istiyoruz"
YEREL HABERLER Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli: "Rahmetli olanlar, 70 ...
Melikgazi'de Çanakkale Destanı yad edildi
YEREL HABERLER Melikgazi'de Çanakkale Destanı yad edildi
Kocasinan Belediyesi yaşlıları yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi yaşlıları yalnız bırakmıyor
Başkan Büyükkılıç, 200 belediye başkanına kültür sanat açılımını anlattı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, 200 belediye başkanına kültür ...
Başkan Çolakbayrakdar: “Down sendromluların her zaman farkında ve daima yanındayız”
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: “Down sendromluların her zaman ...
Geleneksel Kızak şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Geleneksel Kızak şampiyonası sona erdi
Amatör Lig'de maç bitti, kavga başladı
YEREL HABERLER Amatör Lig'de maç bitti, kavga başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.