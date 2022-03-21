Kayseri 1. Amatör Küme'de 22 maçta 98 gol atıldı

Kayseri Adem Özbek 1. Amatör Küme’de 20212022 sezonu Pazar günü oynanan karşılaşmalar ile başladı.
Kayseri Adem Özbek 1.Amatör Küme A, B, C, D, E ve F Gruplarında 1. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 22 müsabakada 98 gol atıldı. D Grubunda Anadolu Yıldızları ile E Grubunda Yeni Erciyesspor ilk haftayı hükmen kazandılar. 1.Amatör Küme 1. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
A GRUBU
Cırgalanspor 33 Erciyes İdmangücü
Kayseri Simya Koleji 12 Gazi Osman Paşa
Büyüleyenspor 21 Güneşli Gençlikspor
İsmail Okumuş 71 Yahyalı Gençlerbirliği
B GRUBU
Yerköyspor 91 Yeşilsspor
Kayseri İdman Yurdu 25 Yeni Kıranardı
Yeni Esenspor 03 Kayseri Meysuspor
K.Gençlikspor 10 Sindelhöyükspor
C GRUBU
Yeşilhisar Belediyespor 12 1966 Turanspor
Sungur FK 30 K.Mithatpaşaspor
Cuma Uluçay Talasspor 22 K.Demirspor
Sarız Anadoluspor 26 Argıncıkspor
D GRUBU
Kafkasspor 30 Kılıçaslan Yıldızspor
Erkiletspor 50 Develi 1954 Gençlikspor
Anadolu Yıldızları 30 K.Sağlıkspor (Hükmen)
Talas Denizspor 43 Y.B.Şafakspor
E GRUBU
Bünyan Belediyespor 21 Belsinspor
Anayurt Finalspor 03 Sümerspor
Y.Erciyesspor 30 Olimpik Gençlik (Hükmen)
Yemlihaspor 31 Pınarbaşı Belediyespor
F GRUBU
Göktükspor 22 Anbar Kızılırmakspor
Palasspor 41 Fevzi Çakmakspor
İncesu Gençlik 10 Akkışla Gençlik
Sosun Birlikspor 13 Erciyesgücü
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.