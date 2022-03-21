Kayseri 1. Amatör Küme'de 22 maçta 98 gol atıldı

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Kayseri Adem Özbek 1. Amatör Küme’de 20212022 sezonu Pazar günü oynanan karşılaşmalar ile başladı.

Kayseri Adem Özbek 1.Amatör Küme A, B, C, D, E ve F Gruplarında 1. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 22 müsabakada 98 gol atıldı. D Grubunda Anadolu Yıldızları ile E Grubunda Yeni Erciyesspor ilk haftayı hükmen kazandılar. 1.Amatör Küme 1. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:



A GRUBU

Cırgalanspor 33 Erciyes İdmangücü

Kayseri Simya Koleji 12 Gazi Osman Paşa

Büyüleyenspor 21 Güneşli Gençlikspor

İsmail Okumuş 71 Yahyalı Gençlerbirliği



B GRUBU

Yerköyspor 91 Yeşilsspor

Kayseri İdman Yurdu 25 Yeni Kıranardı

Yeni Esenspor 03 Kayseri Meysuspor

K.Gençlikspor 10 Sindelhöyükspor



C GRUBU

Yeşilhisar Belediyespor 12 1966 Turanspor

Sungur FK 30 K.Mithatpaşaspor

Cuma Uluçay Talasspor 22 K.Demirspor

Sarız Anadoluspor 26 Argıncıkspor



D GRUBU

Kafkasspor 30 Kılıçaslan Yıldızspor

Erkiletspor 50 Develi 1954 Gençlikspor

Anadolu Yıldızları 30 K.Sağlıkspor (Hükmen)

Talas Denizspor 43 Y.B.Şafakspor



E GRUBU

Bünyan Belediyespor 21 Belsinspor

Anayurt Finalspor 03 Sümerspor

Y.Erciyesspor 30 Olimpik Gençlik (Hükmen)

Yemlihaspor 31 Pınarbaşı Belediyespor



F GRUBU

Göktükspor 22 Anbar Kızılırmakspor

Palasspor 41 Fevzi Çakmakspor

İncesu Gençlik 10 Akkışla Gençlik

Sosun Birlikspor 13 Erciyesgücü

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