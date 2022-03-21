Kayseri Süper Amatör Küme Play Off Yarı Final Kayseri Şekerspor: 1 - Erciyes Esen Makina: 0

Kayseri Süper Amatör Küme Play Off ikinci maçında Erciyes Esen Makina ile Kayseri Şekerspor karşılaştı. Rakibini 10 yenen Kayseri Şekerspor finale yükselen ekip oldu.
Stat: Argıncık 2 Nolu
Hakemler: Ramazan Haymana xx, Ahmet Çıtak xx, Kemal Hatatioğlu xx
Kayseri Şekerspor: Osmancan Özdemir xxx, Safa Şahin xx, Furkan Ulutaş xx (Çayan Yeşilkaya Dk.85 ?), Yaşar Çam xxx, Mehmet Doğru xxx, Kenan Kurt xx, Akif Gürkan xxx, Ziyahan Erbaşı xx, Muhammet Akçiçek xx (Barış Temizyürek Dk.35 xx), Batuhan Kaya xxx (Barış Düğenci Dk.88 ?), Ahmet Yumutkan xxx
Erciyes Esen Makina: Ali Özkan xx, Halil Yozgat xx, Fazıl Burak xx, Bahtiyar Ekici xxx, Aziz Çağlar Şahin xx (Ömer Altunsoy Dk.90 ?), Uğur Özdemir xx, Ramazan Durdu xx (Okan Uçar Dk.90 ?), Mehmet Yaman xx (Kerem Yıldırım Dk.55 x), Selim Yağmur xx (Turan Derecik Dk.80 x), Adem Aktaş xx (Muhammet Aktan Dk.80 x)
Gol: Akif Gürkan (dk.47) (Kayseri Şekerspor)
Kırmızı Kart: Kerem Yıldırım (dk.75) (Erciyes Esen Makinaspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.