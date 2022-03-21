Kayseri Analig Kız ve Erkek takımları çeyrek finale yükseldi

Kırıkkale’de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup müsabakalarında Kayseri Analig Voleybol Kız ve Erkek Takımları, oynadıkları tüm maçları kazanarak Grup birincisi olarak çeyrek finale yükseldi.

Oynadıkları tüm maçları kazanma başarısı gösteren Kayseri takımları önemli bir başarıya imza attı. Kız takımı Sivas ve Çankırı’yı 30, Konya’yı 31 yenerek çeyrek finale yükseldi. Erkek takımı ise Ankara, Çankırı ve Niğde'yi 30 yenerek ismini çeyrek finale yazdırdı. Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle yaptığı açıklamada, “Analig takımlarımıza sporcu veren kulüplerimiz ve okullarımızın antrenörlerine, sporcularımızın ailelerine, takımlarımız ile beraber bu heyecanı bize yaşatan gençlik ve spor il müdürlüğü antrenörlerimize ve idarecilerimize Her Türlü Desteği veren Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ali ihsan Kabakçı’ya, Şube Müdürümüz Yakup Deliktaş’a ve takımlarımız üzerinde emeği olan herkese teşekkür ederim” dedi.

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