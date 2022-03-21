Spor A.Ş Okçuluk Turnuvası sona erdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş tarafından düzenlenen yetişkin ve 1115 yaş çocuk Okçuluk Turnuvası tamamlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 3. Kış Dönemine kayıtlı Spor Okulu yetişkin ve 1115 yaş çocukları arasında düzenlenen Okçuluk Turnuvası sona erdi. Büyük bir mücadeleye sahne olan turnuva sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, turnuvaya katılan tüm sporcu ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Turnuva sonunda dereceye giren sporcular ise şöyle:

Yetişkinler Kategorisi:

1. Süleyman Karayel

2. Ekrem Ayrı

3. Efe Rahmanoğlu

1115 yaş kategorisi:

1. Emin tuna Karabulut

2. Kutay Evci

3. 3. Erdem Can Tan

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