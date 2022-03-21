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Bakan Kirişci: “Buğday arzında sorun yaşanmıyorsa, bu zamanında alınan tedbirler sayesinde mümkün olmuştur" Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci: "İki ülke arasındaki savaş, artık bölgesel savaş olmaktan çıkmış, global bir boyut kazanmıştır" Tarım ve Orman Bakanlığı İç Anadolu Bölgesi 2. Etap İstişare Toplantısı Kayseri’de yapıldı

İHA

Bakan Kirişci: “Buğday arzında sorun yaşanmıyorsa, bu zamanında alınan tedbirler sayesinde mümkün olmuştur" Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci: "İki ülke arasındaki savaş, artık bölgesel savaş olmaktan çıkmış, global bir boyut kazanmıştır" Tarım ve Orman Bakanlığı İç Anadolu Bölgesi 2. Etap İstişare Toplantısı Kayseri’de yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İç Anadolu Bölgesi 2. Etap Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı Kayseri’de yapıldı. Toplantıya online olarak katılarak katılımcılarla konuşan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, “Bugün ülkemizde buğday arzında sorun yaşanmıyorsa bu zamanında alınan tedbirlerle ve sürekli olarak birim başına artış sağlayan tarımsal üretimimiz sayesinde mümkün olmuştur. Şu anda global düzeyde yaşanan sıkıntılar da tarım sektörü için çok büyük önem taşıdığını bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.
Düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Adem Dinç, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, çevre illerin müdürleri ve Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri katılırken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de online olarak katıldı. Toplantıya online olarak katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İç Anadolu Bölgesinin tarım açısından oldukça önemli olduğunu söyleyerek, “Sayın cumhurbaşkanımızın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bir ferdi olarak aranızda bulunuyorum. Bakanlık görevimin hemen başında sizlerle bir araya gelmek ve bakanlık hedeflerimizi belirtmek istedim. Hedeflere ulaşmak için büyük adımlar atmak gerekir. Tarım ve Orman Bakanlığı, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmada kilit öneme sahip bir bakanlıktır. Ülkemize, kalkınmamıza, çiftçimize, tarım ve orman sektörüne kalıcı izler bırakmak ve hizmetler yapmak en temel hedefimizdir. Ülkemizin tahıl hangarı İç Anadolu bölgesi, hepimiz için özel bir bölgedir. Güzelliklerle ve çeşitliliklerle dolu bu topraklar, tarım ve orman personeli ile sürdürülebilir tarımın en önemli teminatıdır. Şükürler olsun ki bugün İç Anadolu bölgesinde tahıla bağlı sanayi kuruluşları yüksek miktarda ihracat yapabilmektedir. Özellikle un, makarna ve bulgur gibi ihracat ürünlerinin de hammadde olarak kullanıldığı bir bölgedir. Bu vesile ile de birçok kardeşimizin istihdamı sağlanıyor ve bunları da sahada çalışan personellerimizin yani sizlerin kıymetli çalışmalarına borçluyuz” dedi.
Bakan Kirişci, Türkiye’nin tarım alanında da global sorunlardan etkilenmemesinin sebebinin zamanında alınan önlemler olduğunu söyleyerek, “Tarımsal hasılada Avrupa’nın üst sıralarında yer almamızdan dolayı gurur duyuyoruz. Orman varlığını arttıran nadir ülkelerden birisiyiz. Bunlar da sahadaki personelimizin sayesinde gerçekleşmektedir. Bakanlığımızda mavi ya da beyaz yakalı tüm çalışanlarımızla güç olarak ortadayız. Bugün 922 ilçede başlayarak örgütlenme faaliyetlerini gerçekleştirmiş, tabiri caizse büyük bir bakanlığız. Dünyada azalan gıdanın ardından halkımızı en az etkilenmesini sağlamışsak, bunu sizin gayretli çalışmalarınıza borçlu olduğumuzu belirtmek isterim. Bu vesile ile her birinize tek tek teşekkür ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum. 2022 yılının ilk çeyreğindeyiz ve maalesef dünya 2 önemli tarım üreticisinin savaşına şahit. Bu ülkeler de malum olduğu üzere Ukrayna ve Rusya. Bu iki ülke arasındaki savaş artık bir bölgesel savaş olmaktan çıkmış, global bir boyut kazanmıştır. Bu savaş tüm dünya ülkelerini olumsuz yönde etkilenmektedir. Biz bugüne kadar aldığımız ve bundan sonra da alacağımız tedbirlerle, zararların önüne geçecek çalışmaları bu zamana kadar sürdürdük ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Bugün ülkemizde buğday arzında sorun yaşanmıyorsa bu zamanında alınan tedbirlerle ve sürekli olarak birim başına artış sağlayan tarımsal üretimimiz sayesinde mümkün olmuştur. Şu anda global düzeyde yaşanan sıkıntılar da tarım sektörü için çok büyük önem taşıdığını bir kez daha ortaya koymuştur” ifadelerine yer verdi.
Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ise, “Sizleri İl Müdürlüğümüz olarak Kayseri'de ağırlamaktan onur duyduğumuzu belirtmek isterim. Tarım sektörü denildiğinde üretimin ilk aşamasından nihai tüketiciye ulaşmasına kadar olan tüm süreçlerinde sorumluluğumuzun olduğunu ve bunun bilinciyle çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü ifade etmek isterim. Toplantımızın içeriği daha çok idari ve mali konularda mevzuatlarla ilgili olup, bu konuda tüm katılımcılara faydalı olacağını ve katkı sağlayacağını düşünüyorum. Toplantının düzenlenmesinde emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Adem Dinç de, “Biz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ilk önce uzaktan istişare olarak yaptığımız 7 bölge istişare değerlendirme toplantılarımızı pandemi nedeni ile biraz gecikse de yüz yüze yapıp personelimizle beraber olmayı, sahadaki sorunları beraber istişare ederek personelimizin yanında olmayı prensip edindik. Uzaktan istişare ile sizlerden almış olduğumuz bilgiler ve talepler doğrultusunda kendimize yol haritası oluşturduk. Mutlaka illerimizdeki sorunlara ve taleplere ilişkin çözüm ve o sorunları gidermede önce personelimize müracaat ettik. Ankara’da odalarımızda oturmak yerine direk il müdürlerimizi arayarak istişareyle en doğrusunu, sınırlı olan kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmayı kendimiz için prensip edindik. Bakanlığımız her alanda kendisine sorumluluk, görev verilmiş ve yaklaşık 150 bine yakın personeli ile de bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışan ilk 5 bakanlık içerisinden görev olarak en önemli bakanlıklardan biriyiz” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından personel bilgilendirme eğitimleri yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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