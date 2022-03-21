Down Sendromu Farkındalık Etkinliği ve Sergisi düzenlendi Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: "Her birinin hayatını kolaylaştırmak için elimizden gelen gayret ve çalışmanın içerisindeyiz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Down Sendromu Farkındalık Etkinliği ve Sergisi düzenlendi Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: "Her birinin hayatını kolaylaştırmak için elimizden gelen gayret ve çalışmanın içerisindeyiz"

İHA

Down Sendromu Farkındalık Etkinliği ve Sergisi düzenlendi Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: "Her birinin hayatını kolaylaştırmak için elimizden gelen gayret ve çalışmanın içerisindeyiz"

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Etkinliği ve Sergisi düzenlendi.
Kentte bulunan bir AVM'de düzenlenen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, down sendromlu öğrenciler, öğretmenler ve velileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, "Özel eğitim gerektiren öğrencilerimizin eğitimlerini en iyi şekilde yapmak için başlangıçta bakanlığımız, il milli eğitim müdürlüğümüz koordinasyonunda ilçemizde de tüm önlemleri almış durumdayız. Eğitim tabi ki çok önemli bir süreç. Ancak özel çocuklarımızın eğitimi kadar onların sosyal hayata hazırlanması, yaşam becerilerini geliştirmesi bir o kadar önemli. Bunun için de ilçe milli eğitim müdürlüğü olarak her ay düzenli bir şekilde öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, ailelerimiz ve yaşadığımız toplum içerisinde özel öğrencilerimize yönelik faaliyetler düzenliyoruz. Bunlar içerisinde eğitimler, konferanslar, sosyal faaliyetler, sergiler, atölye çalışmaları. Tabi bugün anlamlı bir gün. Ülkemizde yaklaşık 100 bin tane down sendromlu öğrencimiz var. Bugün tüm paydaşlarımızın işbirliği içerisinde bu çocuklarımıza fırsat tanındığı zaman neler yapılabileceğini göstermek, sizlerle beraber paylaşmak için bu organizasyonu hazırladık" dedi.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise engelli ve down sendromluların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar içerisinde olduklarını ifade ederek, "Allah herkesi farklı farklı yaratmış. Ama nihayetinde herkes Allah'ın yaratmış olduğu en şerefli canlı olan insan. Bizler de hizmet etmek için çalışıyoruz. Gerek engelli kardeşlerimizin gerek down sendromluların her birinin hayatını kolaylaştırmak için elimizden gelen gayret ve çalışmanın içerisindeyiz. Kayserimizde, Kocasinanımızda mutlu yaşamalarını sağlayabilmek için elimizden ne gelebilir, bunu düşünüyoruz. Bütün kurum ve kuruluşlarımızda her daim işbirliğinde var gücümüzle destekçiniziz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından serginin açılışı yapılırken, etkinliğe katılanlar sergiyi gezdi. Öğrenciler de mehteran gösterisi ve mini konser düzenledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Melikgazi’de geleceğin şampiyon adayları başarılarını kutladı
YEREL HABERLER Melikgazi’de geleceğin şampiyon adayları başarılarını ...
Şampiyon Snowboard sporcularından Kabakcı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Şampiyon Snowboard sporcularından Kabakcı’ya ziyaret
Talas’ta Nevruz muhteşem kutlanacak
YEREL HABERLER Talas’ta Nevruz muhteşem kutlanacak
Büyükkılıç, İç Anadolu Bölgesi Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nda tarım desteklerini anlattı
YEREL HABERLER Büyükkılıç, İç Anadolu Bölgesi Bilgilendirme ve ...
Kayseri'de 'Nevruz' coşkusu Nevruz ateşi yakıldı, protokol üzerinden atladı
YEREL HABERLER Kayseri'de 'Nevruz' coşkusu Nevruz ateşi yakıldı, ...
Bakan Kirişci: “Buğday arzında sorun yaşanmıyorsa, bu zamanında alınan tedbirler sayesinde mümkün olmuştur" Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci: "İki ülke arasındaki savaş, artık bölgesel savaş olmaktan çıkmış, global bir boyut kazanmıştır" Tarım ve Orman Bakanlığı İç Anadolu Bölgesi 2. Etap İstişare Toplantısı Kayseri’de yapıldı
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: “Buğday arzında sorun yaşanmıyorsa, bu ...
Spor A.Ş Okçuluk Turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Spor A.Ş Okçuluk Turnuvası sona erdi
Kayseri Süper Amatör Küme Play Off Hacılar Erciyesspor ile Kayseri Şekerspor finalde
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme Play Off Hacılar ...
Kayseri Analig Kız ve Erkek takımları çeyrek finale yükseldi
YEREL HABERLER Kayseri Analig Kız ve Erkek takımları çeyrek finale ...
Kocasinan'da Çanakkale ruhu tekrar yaşatıldı
YEREL HABERLER Kocasinan'da Çanakkale ruhu tekrar yaşatıldı
Talas'ın 'Tarım Anneleri Yakında Ev'leniyor'
YEREL HABERLER Talas'ın 'Tarım Anneleri Yakında Ev'leniyor'
Kayseri Süper Amatör Küme Play Off Yarı Final Kayseri Şekerspor: 1 - Erciyes Esen Makina: 0
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme Play Off Yarı Final Kayseri ...
Başkan Büyükkılıç, 'Yılın En İyi Yenilikçi Yaklaşım Ödülü'nü kazandı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, 'Yılın En İyi Yenilikçi Yaklaşım ...
Talasgücü Belediyespor'da galibiyet sevinci Talasgücü gözünü Play-Off'a çevirdi
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor'da galibiyet sevinci Talasgücü ...
Kayseri 1. Amatör Küme'de 22 maçta 98 gol atıldı
YEREL HABERLER Kayseri 1. Amatör Küme'de 22 maçta 98 gol atıldı
AGÜ’den halka açık eğitim seminerleri
YEREL HABERLER AGÜ’den halka açık eğitim seminerleri
Bellona Kayseri 7. galibiyetini aldı
YEREL HABERLER Bellona Kayseri 7. galibiyetini aldı
Develispor tek golle kazandı
YEREL HABERLER Develispor tek golle kazandı
Kayseri Süper Amatör Küme Play Off Yarı Final Kayseri Yolspor: 1 - Hacılar Erciyesspor: 2
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme Play Off Yarı Final Kayseri ...
Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne şafak operasyonu: 35 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne ...
Kayseri merkezli 4 ilde operasyon: 35 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri merkezli 4 ilde operasyon: 35 gözaltı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi, kaza yapınca yakalandı
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi, kaza yapınca ...
Polisten kaçan araç yan yattı
YEREL HABERLER Polisten kaçan araç yan yattı
Yolcunun üzerinden 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Yolcunun üzerinden 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.