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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ERÜ’de 5. Erciyes Mühendislik Zirvesi Başladı

İHA

ERÜ’de 5. Erciyes Mühendislik Zirvesi Başladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Öğrenci Kulüpleri tarafından düzenlenen '5. Erciyes Mühendislik Zirvesi' başladı.
Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen zirveye, Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altun ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasında konuşan Etkinlik Koordinatörü Arif Özsaraç, etkinlik hakkında bilgiler verdi. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altun da konuşmasında Mühendislik Fakültesi olarak öncelikli odak noktalarının eğitim öğretim olduğunu belirterek, “Eğitimöğretimde bizler öğrencilerimizin daha kaliteli şartlarda eğitim alması ve daha üst sevilerde olmaları için faaliyetlerimizi artırıyoruz” dedi. Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay ise konuşmasında tüm fakülte ve programlarda 'Kariyer Planlama' dersleri başlattıklarını söyledi. Rektör Vekili İlkay, “Öğrencilerimize aktif akademik danışmanlık hizmetlerini daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Yeni geliştirilen Öğrenci Bilgi Sistemi modülüne Kariyer modülü ekleyerek kariyer planınızı, mezuniyet sonrasında da izlemek ve desteklemek istiyoruz” diye konuştu. Erciyes Üniversitesi’nin 43 yıllık geçmişiyle yetiştirdiği öğrencileri, nitelikli araştırmacıları, köklü ArGe kültürü ve altyapısıyla bugün Türkiye'nin en önde gelen araştırma üniversiteleri arasında yer aldığına dikkat çeken Rektör Vekili İlkay, Erciyes Üniversitesi’nin başar sıralamaları hakkında da katılımcılara bilgiler verdi. Konuşmasında öğrencilere de seslenen Rektör Vekili İlkay, şunları kaydetti;
“Mühendis adaylarımıza bazı önerilerde bulunmak istiyorum. Hayalinizde gelecekte yapmak istediğiniz bir iş olmalı, bu işi alabilmek için sahip olmanız gereken yeterlilikleri tespit ediniz ve öğrenim hayatınız boyunca planlı bir şekilde bu yeterlilikleri ve yetkinlikleri kazanmaya gayret ediniz. İyi iletişim kurabilme kabiliyetinizi geliştiriniz. Ekip çalışmasına, birlikte iş yapma ve birlikte başarma sevincini paylaşmaya yatkın olunuz. Hayat boyu öğrenmeye, kendinizi sürekli olarak geliştirmeye açık olunuz. Çözüm odaklı olunuz. Yabancı dillerinizi geliştiriniz.”
Açılış konuşmalarının ardından, etkinlikte daha sonra panele geçildi.

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