Kayseri´de 7 adresten 40 bin TL değerinde ev eşyası çalan hırsız yakalandı

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ´de, girdiği 7 farklı adresten 40 bin TL değerinde ev eşyası çalan 1 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda A.S.´nin (27) girdiği 7 farklı adresten 40 bin TL değerinde çeşitli ev eşyaları çaldığı belirlendi. Şüpheli saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramalarda çalınan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. Şüphelinin 2 farklı suçtan da arandığı belirlendi. Öte yandan A.S.´nin çeşitli adreslerden hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde A.S´nin hırsızlık için girdiği binalarda çalıntı eşyalarla ayrıldığı görüldü. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-03-22 07:10:48



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