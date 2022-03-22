Develi Belediyespor mağlubiyetle başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Develi Belediyespor mağlubiyetle başladı

İHA

Develi Belediyespor mağlubiyetle başladı

Erkekler 1. Lig'de mücadele eden Develi Belediyespor, playoff müsabakalarına mağlubiyetle başladı.
Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Lig PlayOff ilk maçında dün Akkuşa Belediyespor ile karşılaşana Develi Belediyespor rakibine 32 mağlup oldu. Mavi beyazlılar ikinci maçında bugün İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.
Salon: Ankara Başkent Spor Salonu
Hakemler: Zeki Bocutçu xx, Ayşim Koşar xx
Develi Belediyespor: Murat Karakaya xx, Gökhan Çatal xx, Hasan Blcıoğlu xx, Tarık Hepsen xx, Anıl Tokat xx, elim Sultan Arıman xx, Fatih Ürün xx, Bünyamin Aslan xx, Alexandr Kovalev xx, Fernando Pires xx, Yusuf Erdem xx, Mertcan Akın x, Çağatay Durmuş xx
Akkuş Belediyespor: Murat Çiloğulları xx, Hasan Hüseyin Mermet xxx, Rosales CEntelles xx, Fatih Fırat Kartal xx, Onur Soydan xx, Burak Kamcı xx, Batuhan Karaca xx, elim Demir xx, Murat Çakmak xx, Pufıfıcacao Freira Da xx Özgür Türkmen xx, Baddal Ufakmercimek xx
Setler:
1.Set: 2523 (Akkuşla Belediyespor)
2.Set: 2527 (Develi Belediyespor)
3.Set: 1725 (Develi Belediyespor)
4.Set: 2523 (Akkuşla Belediyespor)
5.Set: 1512 (Akkuşla Belediyespor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gençler Basketbol Türkiye Birinciliği Turnuvası Kayseri’de başladı
YEREL HABERLER Gençler Basketbol Türkiye Birinciliği Turnuvası ...
Çalınan çelik kasa toprağın altından çıktı Çelik kasayı çalan karı koca adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Çalınan çelik kasa toprağın altından çıktı Çelik ...
Seyir halindeki yatak yüklü tır yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki yatak yüklü tır yandı
Kayseri´de 7 adresten 40 bin TL değerinde ev eşyası çalan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri´de 7 adresten 40 bin TL değerinde ev eşyası ...
İçinde 61 bin Euro bulunan kasayı çalan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER İçinde 61 bin Euro bulunan kasayı çalan 3 kişi ...
Önce kameraya, sonra polise yakalandı Suç makinesi hırsız güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Önce kameraya, sonra polise yakalandı Suç makinesi ...
Çalınan 61 bin Euro’luk kasa bahçede gömülü bulundu Kayseri’de ikametten kasa çalan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Çalınan 61 bin Euro’luk kasa bahçede gömülü ...
20 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı
YEREL HABERLER 20 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı
Başkan Büyükkılıç, down sendromlu minikler ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, down sendromlu minikler ile ...
Erciyes’te kamplar tüm hızıyla sürüyor
YEREL HABERLER Erciyes’te kamplar tüm hızıyla sürüyor
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Çanakkale Zaferi'nin ruhunu tiyatro ile yaşatmak istedik"
YEREL HABERLER Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Çanakkale Zaferi'nin ...
Başkan Dr. Palancıoğlu: "Muhsin Yazıcıoğlu Parkı hayırlı olsun"
YEREL HABERLER Başkan Dr. Palancıoğlu: "Muhsin Yazıcıoğlu Parkı ...
Başkan Öztürk: "Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız"
YEREL HABERLER Başkan Öztürk: "Sporun ve sporcunun her zaman ...
Tomarza'da nevruz coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Tomarza'da nevruz coşkuyla kutlandı
Jandarma ekipleri çocukların yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri çocukların yüzünü güldürdü
ERÜ’de 5. Erciyes Mühendislik Zirvesi Başladı
YEREL HABERLER ERÜ’de 5. Erciyes Mühendislik Zirvesi Başladı
Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne şafak operasyonu Yapılan aramalarda mağdurlara ait çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi İki ruhsatsız tabanca, 76 dolu fişek ve 3 adet av tüfeği bulundu İşyerlerinde izinsiz çalıştırılan 30 kadına da işlem yapıldı
YEREL HABERLER Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne ...
Down Sendromu Farkındalık Etkinliği ve Sergisi düzenlendi Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: "Her birinin hayatını kolaylaştırmak için elimizden gelen gayret ve çalışmanın içerisindeyiz"
YEREL HABERLER Down Sendromu Farkındalık Etkinliği ve Sergisi ...
Melikgazi’de geleceğin şampiyon adayları başarılarını kutladı
YEREL HABERLER Melikgazi’de geleceğin şampiyon adayları başarılarını ...
Şampiyon Snowboard sporcularından Kabakcı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Şampiyon Snowboard sporcularından Kabakcı’ya ziyaret
Talas’ta Nevruz muhteşem kutlanacak
YEREL HABERLER Talas’ta Nevruz muhteşem kutlanacak
Büyükkılıç, İç Anadolu Bölgesi Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nda tarım desteklerini anlattı
YEREL HABERLER Büyükkılıç, İç Anadolu Bölgesi Bilgilendirme ve ...
Kayseri'de 'Nevruz' coşkusu Nevruz ateşi yakıldı, protokol üzerinden atladı
YEREL HABERLER Kayseri'de 'Nevruz' coşkusu Nevruz ateşi yakıldı, ...
Bakan Kirişci: “Buğday arzında sorun yaşanmıyorsa, bu zamanında alınan tedbirler sayesinde mümkün olmuştur" Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci: "İki ülke arasındaki savaş, artık bölgesel savaş olmaktan çıkmış, global bir boyut kazanmıştır" Tarım ve Orman Bakanlığı İç Anadolu Bölgesi 2. Etap İstişare Toplantısı Kayseri’de yapıldı
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: “Buğday arzında sorun yaşanmıyorsa, bu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.