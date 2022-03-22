İçinde 61 bin euro bulunan kasayı çalan 3 kişi yakalandı (2)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Kayseri'de, içinde 61 bin euro bulunan çelik kasayı çalıp, paraları aldıktan sonra toprağa gömen S.A. (35), eşi E.A. (32) ve kızları E.A. (15), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-03-22 11:58:52



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