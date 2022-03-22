Başkan Büyükkılıç, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi’ni inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen ve yakın zamanda yeniden ziyarete açılacak olan Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi’ni inceledi.

Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi’nde bulunan Ahi Evran’ın yaşadığı mahalle ve hizmet verdiği yapı olarak kabul edilen zaviye, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından onarımı yapılıp, 2002 yılında Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nce Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi olarak faaliyete geçmişti. Müzenin, 20 yıl sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden onarımı ve teşhir tanzimi yapıldı.

Müzede incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem’den son durum hakkında bilgiler aldı. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “2000’li yılların başında Özhaseki başkanımızın Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde restore edilen, şuanda da bugünün koşullarına uygun olarak revize edilme suretiyle hem dijitalize hem de görsel açıdan esnaflarımızı anlatan bir anlayış içerisinde modern bir müze şekline dönüştürülmüş durumda. Müzemiz, yakın zamanda vatandaşlarımızın ziyaretine açılacak konum ve duruma geldi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, esnaf şehri Kayseri’ye yakışır bir müze olduğunu vurgulayarak, “Kayseri’mizde yaşamış olan Ahi Evran’ın burada yazdığı gibi, ‘eşine, işine, aşına özen göster’ ya da ‘eline, biline, diline sahip ol’ kültürü ve Ahi ahlakı ile ahlaklanmış, bezenmiş olan yaklaşık 40 bin civarında esnafı olan bir şehre yakışır müzemiz hayırlı uğurlu olsun. Ahi ahlakı ile haset duygusundan uzak, ticari ahlakla bezenmiş nice nesiller yetişmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Müzede, daha önce yılın ahi babası olarak kaftan giyen Ahi dostlarını inceleyen Büyükkılıç, “Rahmetli babamızın esnaf olmasından dolayı, esnaf çocuğu olarak bize de kaftan giydirilmişti. Esnaf odalarımızın bu nezaketine, jestine tekrar teşekkür ediyor, inşallah esnaf dostu başkan olarak hizmet etmeyi de Cenabı Allah nasip etsin diye dua ve temennide bulunuyorum” dedi.

Bakırcılık, kalaycılık, demircilik, bıçakçılık, marangozluk, dericilik, eyercilik, berberlik, terzilik, urgancılık ve halıcılık olarak on bir farklı zanaatın anlatıldığı ve dönem eserlerinin sergilendiği müze, yakın zamanda yeniden hizmete açılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.