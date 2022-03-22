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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Dr. Palancıoğlu: “Aspir yağı markalaşacak"

İHA

Başkan Dr. Palancıoğlu: “Aspir yağı markalaşacak"

Aspir bitkisinin üretilmesi, üretilen alanların artırılması ve üreticilerin desteklenmesi amacı ile bir proje hazırladıklarını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yöresel bitki olan Aspir bitkisinin sahiplenileceğini üretime ve ekonomiye katkı sağlayacaklarını söyledi.
İlçede Subaşı, Büyükbürüngüz, Küçükbürüngüz gibi bölgelerde yetiştirilen ve yöresel bir ürün olan aspir bitkisinin üretim aşamasından başlayarak, geliştirilmesi, depolanması ve işlenerek aspir yağı olarak satış aşamaları için proje hazırladıklarını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu; “Aspir bitkisi bu yöreye özgü olup özelikle yağı birçok tedavi için adeta bir ilaç deposudur. Aspir tohumu yağından elde edilen yağ asitidir. Vücudumuz tarafından üretilmeyen dışarıdan alınması gereken yağ asitlerinden biridir. Aspir bitki tohumunda amino asitler, mineral maddeler ve bazı vitaminler (B1, B2, B12, C, E) bulunur. Aspir yağının içeriği yüzde 100 doğal ve sağlıklıdır. Antioksidan etkiye sahiptir. Vücutta biriken fazla yağları eritmeye, metabolizmayı hızlandırmaya, doğum sonrası çatlakları azaltmaya, cildi nemlendirme ve yenilemeye, damar sertliğini önlemeye, kolesterol ve yağ şekerini dengelemeye yardımcı oluyor” dedi.
Başkan Dr. Palancıoğlu, projenin hayata geçirilmesi ile ürün depolaması ve satış noktaları oluşturulacağını ve aspir bitkisinin markalaştırılarak, tarıma destek, istihdama katkı ve ekonomik gelirin artırılmasına fayda sağlanacağını en önemlisi insan sağlığı için bir ürün kazandırılacağını sözlerine ekledi.

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