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Yargıtay'ın bozduğu davada, eşini yaralayan sanığa yine aynı ceza verildi

DHA

Yargıtay'ın bozduğu davada, eşini yaralayan sanığa yine aynı ceza verildi


Samed Aydın SUN/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ'de boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Taşdöven'i (39) boğazından bıçaklayan ve 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılanan Okan Taşdöven (50) Yargıtay'ın bozma kararı vermesinin ardından yeniden yargılandığı davada 'tasarlayarak eşi kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan yine 16 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi. 
Olay, 13 Eylül 2020'de Melikgazi ilçesi, 30 Ağustos Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Okan Taşdöven, uzaklaştırma kararına rağmen boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Taşdöven'in çalıştığı mağazaya gitti. Okan Taşdöven, kızları A.T.'nin de (16) yanlarında bulunduğu sırada kızının araya girmesine rağmen önce mağazanın merdivenlerinde eşini bıçaklamaya çalıştı, ardından eşinin bıçağı yere düşürmesinin ardından eşarp ile boğmak istedi. A.T. de boğuşma sırasında yaralanırken, olaya müdahale etmek isteyen mağaza çalışanlarına da şüpheli kocanın biber gazı sıktığı iddia edildi. Mağazadaki vatandaşların olaya müdahale etmesi sonrası etkisiz hale getirilen Taşdöven polise teslim edilirken, olay anları da saniye saniye kameraya yansıdı.
'TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALDI' GEREKÇESİ
Olayın ardından tutuklanan Okan Taşdöven hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 16 Kasım 2020'deki karar duruşmasında; mahkeme heyeti sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi, ardından da `eylemin teşebbüs´ aşamasında kaldığını belirterek, cezayı 16 yıla indirdi. Kızı A.T.'yi de yaraladığı iddiasıyla Okan Taşdöven'e ayrıca 9 ay hapis cezası verildi. Heyet, sanığın suça meyilli olduğunu gerekçe göstererek bu cezayı ertelemedi. Sanık, şikayetçi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları yerel mahkeme ile Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararına itiraz ederek, dosyayı Yargıtay'a taşıdı.
YARGITAY OY BİRLİĞİ İLE KARARA BAĞLADI
Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, itirazı değerlendirerek bozma kararı verdi. Dosya, yeniden yargılama yapılması için yerel mahkemeye gönderildi. Oy birliği ile alınan kararda; hükmün yanlış kurulduğu belirtilerek, "Sanık kendisinin tanınmasını engelleyecek kasket, gözlük ve maske kullanarak katılan ve kızını takip ettiği ve bir giyim mağazasında önceden kararlaştırdığı eylemini gerçekleştirdiği, karar ile fiilin icrası arasında makul sürenin geçtiği, sebat ve ısrarla kararından dönmediği anlaşılmakla, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçunun koşullarının bulunduğu gözetilmeksizin, sanık hakkında TCK'nin 82/1 maddesinin 'a' bendinin de uygulanması gerekirken suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde TCK'nin 82/1-d maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi ve dosyanın bozularak yerel mahkemeye gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.
YİNE AYNI CEZAYI ALDI
Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıkan Okan Taşdöven ile şikayetçi eşi Ayşegül Taşdöven ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da davaya müdahil oldu. Olayı hatırlamadığını iddia eden sanık Okan Taşsöven, "Bıçağı vurduğumu hatırlamıyorum. Avukatıma sordum. Olayın nasıl olduğunu bilmiyordum. 'Neresinden yaralandı' diye avukatıma sordum. Tahliyemi istiyorum" dedi.
Şikayetçi olduğunu söyleyen Ayşegül Taşdöven ise, olaya ilişkin yaralandığı fotoğrafları eşine göstererek, "Yaralamadım diyorsun. Bak eserini gör" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Okan Taşdöven'i daha önce verilen `eşi kasten öldürmeye teşebbüs etme´ suçunun vasfının olayda `tasarlama´ olduğu gerekçesiyle,  'eşi tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezasını 16 yıla düşürdü. Heyet, Taşdöven'in kızı A.T.'yi de hafif yaralaması nedeniyle 9 ay hapis cezasına çarptırdı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2022-03-22 12:29:17

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