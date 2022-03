Kocasinan, öğrencilerin başarılarını Erciyes gezisi ile taçlandırdı

Kocasinan Belediyesi tarafından ‘Kocasinan Okulları Zirvede Buluşuyor’ Projesi kapsamında PISA sınavında Kayseri ve Türkiye’yi temsil edecek olan öğrencilere moral sağlamak amacıyla Erciyes’e gezi düzenlendi. Erciyes’te öğrencilerle bir araya gelen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin akademik projeler, farklı aktiviteler ve sosyal etkinliklerle gençlerin her zaman yanında olduklarını ve geleceğe yatırım yaptıklarını söyledi.

Başarılı olan öğrencileri, Erciyes gezisiyle ödüllendiren Başkan Çolakbayrakdar, gençlerle birlikte Erciyes’te bir araya geldi. Gençlerin sevgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, “Daha önceki kafileler, Kayseri’de yaşayıp da Erciyes’e gelmeyen öğrenci arkadaşlarımızdı. Sizler ise önümüzdeki PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) sınavında hem şehrimizi hem de ülkemizi temsil edeceksiniz. Bu konuda size güvenimiz tam ve başarılar diliyorum. Allah muvaffak etsin. Belediye olarak hayatın bütün kademelerinde yer alıyoruz. Özellikle çocuklar, gençler ve kadınlar adına projelerimiz ve yatırımlarımızda pozitif ayrıcalık yapıyoruz. Gelecek nesillere daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle ilgili her alanda eğitim vererek, onların sosyalleşmesine, fiziksel ve zihinsel yönden gelişmelerine katkı sağlıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonra da eğitimöğretime desteği artırarak devam ettireceğiz. Ülkemizin geleceği olan gençlerimiz ve çocuklarımız için yatırımlarımız devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin akademik projeler, farklı aktiviteler ve sosyal etkinliklerle gençlerin her zaman yanında olduklarını sözlerine ekledi.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ise eğitim ve öğretime yönelik vermiş olduğu desteklerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, “Kocasinan Belediyesi, hizmetleriyle hem kendi faaliyetlerini yürütüyor hem de eğitim, öğretim, sosyal, kültür gibi hayatın her alanında her zaman projeler üreterek, eğitime destek sağlıyor. Desteklerinden dolayı başta Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kocasinan Belediyesi, ‘Kocasinan Okulları Zirvede Buluşuyor’ Projesi kapsamında okullarında başarılı olan öğrencileri, Türkiye’nin ve dünyanın en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes gezisi ile ödüllendirdi. Kocasinan Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kayseri Erciyes A.Ş. ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ‘Kocasinan Okulları Zirvede Buluşuyor’ Projesi kapsamında PISA sınavında Kayseri ve Türkiye’yi temsil edecek olan öğrenciler, Erciyes’te karın keyfini çıkardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.