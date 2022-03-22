Hacılar Erciyesspor Antrenörü Tanju Alan: “Finale kaldığımız için mutluyuz”

Hacılar Erciyesspor Antrenörü Tanju Alan, finale kaldıklarını için mutlu olduklarını söyledi.
Kayseri Süper Amatör Küme PlayOff yarı final ilk maçında Kayseri Yolspor’u 21 yenerek adını finale yazdıran Hacılar Erciyesspor’da büyük sevinç var. Finale kaldıklarını için mutlu olduklarını ifade eden Hacılar Erciyesspor Antrenörü Tanju Alan, “Kazandığımız için mutluyuz. Rakibimiz Kayseri Yolspor’u tebrik ediyorum. İki takım içinde iyi bir maç oldu. İki takımda sahada iyi mücadele etti. Kazanan biz olduk ve adımızı finale yazdırdık. Oyuncularımı tebrik ediyorum sahada ellerinden gelenin en iyisini yaptılar” diye konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.