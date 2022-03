Kayseri Yolspor’dan açıklama

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Yolspor, Play Off yarı finalde veda etti.

20212022 sezonunda Süper Amatör Küme B Grubunu normal sezonu ilk iki takım arasında tamamlayarak Play Off'a kalan Kayseri Yolspor hafta sonu oynanan yarı final maçında Hacılar Erciyesspor’a 21 mağlup olarak veda etti. Kayseri Yolspor Kulübü yaptığı açıklamada, "Umutla çıktığımız 20212022 sezonunda; acısıyla, tatlısıyla, mutluluğuyla, üzüntüsüyle çok güzel bir sezon geçirdik. En dipten, en üstü gördük. Kayseri Yolspor’umuzun nasıl bir takım olduğunu bütün futbolseverlere bir kez daha kanıtladık. Her sezon olduğu gibi bu sezonda şampiyonluğun baş mimari olan Kayseri Yolspor’umuz Play Off yarı finalinde şans bizden yana olmayarak 21 mağlup olduk. Başta başkanımız Ahmet Kulak ve Ahmet Akçeşme olmak üzere yöneticilerimiz Levent Karabacak, Mehmet Demirer, Serdar Samen, Teknik Direktörümüz Eren Çalapverdi’ye oyuncularımıza ve personelimize teşekkür ediyoruz. Gelecek sezon görüşmek dileğiyle" denildi.

