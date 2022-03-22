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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor 14. sıraya geriledi

İHA

Kayserispor 14. sıraya geriledi

Kayserispor, Karagümrük mağlubiyeti sonrasında puan durumunda 14. sıraya geriledi.
Süper Lig’de mücadele veren Yukatel Kayserispor ligin 30. haftasını 38 puanla noktaladı. Haftaya 10. sırada giren sarı kırmızılılar, 30’lık Karagümrük yenilgisi sonrasında 4 basamak birden gerileyerek 14. sırada kendine yer buldu.
Bu hafta sonu milli aradan ötürü maç yapmayacak Kayserispor, önümüzdeki hafta sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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