Kayserispor 14. sıraya geriledi

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Kayserispor, Karagümrük mağlubiyeti sonrasında puan durumunda 14. sıraya geriledi.

Süper Lig’de mücadele veren Yukatel Kayserispor ligin 30. haftasını 38 puanla noktaladı. Haftaya 10. sırada giren sarı kırmızılılar, 30’lık Karagümrük yenilgisi sonrasında 4 basamak birden gerileyerek 14. sırada kendine yer buldu.

Bu hafta sonu milli aradan ötürü maç yapmayacak Kayserispor, önümüzdeki hafta sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek.

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