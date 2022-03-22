Kayseri'de bıçaklı gasp şüphelisi 6 Afgan yakalandı



Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, girdikleri evde Afganistan uyruklu A.W.E.'yi (23) bıçakla yaralayıp, 5 bin TL ile 5 cep telefonunu alan 6 Afgan şüpheli yakalandı.

Olay, 20 Mart'ta, saat 23.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Afganistan uyruklu A.W.E., M.K.(32), A.R.(24), A.R.D.(30) ve H.A.'nın (20) yaşadığı eve giren maskeli 6 kişi, A.W.E.'yi bıçakla yaralayıp, 5 bin TL, 5 cep telefonu ve evdekilere ait pasaport ve kimlikleri alıp kaçtı.

Evdekilerin ihbarıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayı Afganistan uyruklu N.S.(21), M.G.(26), N.R.(18), M.D.(27), M.Y.(21) ve H.Y.'nin (22) gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheliler, polisin operasyonuyla Eski Sanayi Mahallesi'ndeki evde yakalandı. Yapılan aramada gasbedilen parayla pasaport, cep telefonu ve kimlikler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-03-22 17:38:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.