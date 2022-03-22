İçinde 61 bin euro bulunan kasayı çalan 3 kişi yakalandı (3)

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TUTUKLANDILAR

Kayseri'de, içinde 61 bin euro olan çelik kasayı çalıp, paraları aldıktan sonra toprağa gömen S.A. ve eşi E.A. ile kızları E.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-03-22 20:04:10



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