Cerastyle OSB Teknik Koleji mağlubiyetle başladı

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SigortaShop Kadınlar 1.Lig playoff ilk maçında Cerastyle OSB Teknik Koleji dün oynadığı ilk maçında İlbank’a 30 kaybetti. Turuncu siyahlılar playoff’a mağlubiyetle başlarken ikinci maçında bugün saat 16.30’da Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek.



Salon: Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal xx, Öznur Tosun xx

Cerastyle OSB Teknik Koleji: Berra Eren x, Beyza Dursun x, Açelya Ozman x, Ezgi Sultan Sert x, Mervenur Oktay x, Leslie Leyva Tagle x, Unzilenur Cansız x, Çeren Çınar x, Melis Ece Yurtsever x, Pelin Özkılıçcı x, Buse Kaygısız x, Zehra Coşkunsu x

İlbank: Cansın Sürgün xx, Selen Ursavaş xx, Eylül KAradaş xx,Şeyma Nur Akbulut xx, Aysun Aygör xx, Duygu Uçdağ xx, Melda Güler xx, Zeynep Oturan xx, Aybüke Özdemir xx, Lana Scuka xx, Yoana Mendoz Palacıo xx, Sinem Bayazıt xx

Setler:

1.Set: 2325 (İlbank)

2.Set: 1625 (İlbank)

3.Set: 2426 (İlbank)

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