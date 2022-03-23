Satamadan yakalandılar

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Kayseri'de demir blok çalan hırsızlar, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda hurdacıya satamadan yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, F.I. (27) ve K.C.'nin (30) demir bloklar çalması üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, şahısların kullandığı aracı, Anbar Mahallesi'nde durdurdu. Araç içerisindeki demir bloklara el konulurken, şüpheli 2 kişi de gözaltına alındı. Şahısların demir blokları hurdacıya satmak için götürdüğü öğrenildi.

Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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