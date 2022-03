Başkan Büyükkılıç, minik öğrencilerle bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yerel Yönetimler Konferansı kapsamında davet edildiği bir okulun öğrencilerinin misafiri oldu. Başkan Büyükkılıç, “Sizler bizim canımızsınız, sizler bizim gücümüzsünüz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, organize edilen Yerel Yönetimler Konferansı’na katılarak, minik öğrencilerle buluştu. Heyecanları gözlerinden okunan minik öğrencilerin alkışlarıyla salona giren Başkan Büyükkılıç da öğrencileri alkışlayarak selamladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Zenginlikler Şehri Kayseri’ tanıtım videosunun izletilmesiyle başlayan söyleşide Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin özellikleri ve güzellikleri ile ilgili minik öğrencilere sorular sordu. Soru sorduğu minik öğrencilerin cevabı bilmesinin üzerine, öğrencilere saat hediye eden Büyükkılıç, “Bilgi her zaman zenginliktir, bilgi sizleri her zaman ön plana çıkarır. Özgüveni oluşturacak şey bilgi donanımıdır” dedi.

Teknolojinin ardından dijital unutkanlığa karşı miniklere uyarılarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Teknolojiyi üreten olacaksınız. Teknolojiye siz hükmedeceksiniz, teknoloji size hükmetmeyecek” diye konuştu.

Söyleşide Başkan Büyükkılıç, öğrencilerin sorularını tek tek cevapladı. Miniklere nasihatlerde da bulunan Büyükkılıç, “Sizler bizim canımızsınız, sizler bizim gücümüzsünüz. Anne babanızın, öğretmenlerinizin sözünü dinleyeceksiniz, arkadaşlarınıza sahip çıkıp, saygıda kusur etmeyeceksiniz, öğretmenlerinizin tavsiye edeceği kitapları okuyacaksınız, yabancı dil bu işin olmazsa olmazı, sizler bizim geleceğimizsiniz. Her birinizin alnından öpüyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, öğrenciler tarafından Türkiye'de ilk olan "Medeniyetin Dehası Mimar Sinan" isimli canlı anlatımlı sanal serginin AK Parti Kültür Sanat Kongresi’nde ‘Yılın En İyi Yenilikçi Yaklaşım Ödülü’ne layık görülmesi için tebrik edilirken, “Bu ödüle şehrimiz, ekibimiz, sizlerin büyükleri layık görüldü. İnşallah sizler bu şehri daha da yaşanılabilir, takdir edilir konuma ulaştıracaksınız” dedi.

Söyleşi sonunda, Büyükkılıç’a minik öğrencilerden tablo hediye takdimi yapılırken, Başkan Büyükkılıç ve minik öğrenciler günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Büyükkılıç’ın okul ziyaretinde Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya da eşlik etti.

