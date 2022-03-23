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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç: “İş adamlarımız bizim yüz akımız”

İHA

Başkan Büyükkılıç: “İş adamlarımız bizim yüz akımız”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’ın da katıldığı İhracat Paneli ve Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada, “İş adamlarımız bizim yüz akımız. İş insanlarımız kazandıklarını aynı zamanda bu şehrin insanlarına, hayırsever kimliği ile yatırımdan yatırıma dönüştüren ve bizim gururumuz olan canlarımız” dedi.
Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen İhracat Paneli ve Ödül Töreni’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, ilgili kurum ve kuruluşlar ve iş insanları katıldı.
Kayseri’de böyle anlamlı bir ödül töreni düzenlenmesine vesile olan Akdeniz İhracatçılar Birliği başkanı ve yönetimine teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Kayseri anlatılmaz yaşanır. Kendi kendine yeten şehir, devletine yük olmayan, yük çeken şehir, değerlerine bağlı bir şehir. İşte böyle önemli ve anlamlı bir cazibe merkezi olan 3 organize sanayisi, 1 serbest bölgesi, 2 Teknoparkı, 5 üniversitesi, dördüncü organizemizin ve 5’inci sera organizemizin inşallah yakın zamanda hayata geçirileceği bereketli ve gerçekten devletine, milletine sevdalı bir şehir” dedi.
Konuşmasında iş insanlarına seslenen Büyükkılıç, Kayseri’nin 2021 yılında gerçekleştirdiği ihracat rakamının 3 milyar 609 milyon dolar olduğunu vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Biz 16 ilçe belediye başkanı, 1 büyükşehir olarak el ele gönül gönüle verip, iş adamlarımızın önünü açıp, onların bürokratik engellerini sıfıra indirgeme, onları hem yüreklendiren hem destekleyen çalışmalar yapma yönünde gayret gösteriyoruz. Elbette iş adamlarımız bizim yüz akımız. Kazandıklarını aynı zamanda bu şehrin insanlarına, hayırsever kimliği ile yatırımdan yatırıma dönüştüren ve bizim gururumuz olan canlarımız. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın üretim, yatırım, istihdam, ihracat ilkesi doğrultusunda hep beraber el ele, gönül gönüle vermek suretiyle bu anlayış içerisinde, Cebabı Allah birliğimizi beraberliğimi, ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında, bozmadan hep beraber bu huzur şehrine ve huzur ülkesine, insanlığın ümidi olan Türkiye’mize hizmet etmeyi nasip eylesin diyorum.”
Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da Kayseri’nin gidecek çok yolu olduğunu belirterek, “Sayın Belediye Başkanımızın dediği gibi ‘Kayseri anlatılmaz yaşanır’ dedi. Bugün bir kısmını yaşadık. Ama önümüzdeki dönemde inşallah tekrar geleceğiz. Gerçekten çok etkilendim onu özellikle belirtmek istiyorum. Bugün dört beş tane fabrikayı beraberce gezdik. Orada insanların o misafirperverliğini, o içtenliğini, o fabrikalarda yaptıkları yatırımları anlatırken o samimiyeti gerçekten kalbimde hissettim. Dolayısıyla çok etkilendiğimizi özellikle belirtmek isterim. Kayseri’mizin gidecek çok yolu var. Gerçekten gurur duyulacak şehrimizi, güzellikler şehrimizi daha iyi yerlerde görmek istiyoruz” diye konuştu.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise Kültepe kazılarında gün yüzüne çıkartılan ve Kayseri’nin ticaret tarihine ışık tutan 4 bin yıllık tableti anlatarak, “Bu tabletlerle ilgili de Memduh Başkanımın çok önemli bir çalışması var. Büyükşehir Belediyemizin bir müze çalışması var. Buradan elde edilecek tecrübeleri gelecek nesillere aktarma adına da bu müzeyi çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.
Endüstri ve ticaretin harman olduğu sanayi ve ticaret kenti Kayseri’de, global ekonomi ve politik durum değerlendirilmesi üzerine panel gerçekleştiren katılımcılara teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, ödül alan iş insanları ve şirketleri de tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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