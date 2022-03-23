Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Dudullu Spor Kulübü: 0-1

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) -STAT: Sümer Stadı

HAKEMLER: Rıza Öztürk, Tolga Selvi, Kadir Çelikbaş (4.Hakem: Hakan Çam)

KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ: Melike Çalışkan, Canset Yiğit (Dk.86 Elif Hamit), Aysun Moradova, Alina Nahmadova, Saniye Aslano, Şeyma Yücel (Dk.69 İlayda Karakaya), Pınar Çeri, Sona Rahimova, Yağmur Fatmanur (Dk.86 Gülbahar Yıldız), Rabia Behlül (Dk.69 İrem Karaday), Mualla Karanfil (Dk.84 Gülşen Uygur)

DUDULLU SPOR KULÜBÜ: Zerda Taşçı, Zeynep Okumuş, Samira Ghashies, Suhdenur Arpacı, Dilan Erkul, Defnesu Aldemir (Dk.72 Kimiya Noori), Dilara Yılmaz (Dk.89 Doğa Selen), Tuana Yılmaz (Dk.90+2 Kübra Altıntaş), Tuana Naz, Berivan Akyüz (Dk.72 Hümeyra Şanver), Ece Tütüncü

GOL: Dk.82 Tuana Naz (Dudullu Spor Kulübü))

SARI KART: Canset Yiğit, Pınar Çeri, İlayda Karakaya(Kayseri Kadın Futbol Kulübü) Tuana Yılmaz, Dilara Yılmaz, Defnesu Aldemir (Dudullu Spor Kulübü)Turkcell Kadınlar Süper Ligi B Grubu'nda 7'nci hafta oynanması gereken ancak hava koşulu nedeniyle ertelenen müsabakada Kayseri Kadın Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Dudullu Spor Kulübü'ne 1-0'lık sonuçla mağlup oldu.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-03-23 15:43:30



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