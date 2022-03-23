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Günay Çakı: “Yoğurdun Türk’ün öz gıdası olduğunu dünyaya duyurmak istiyoruz”

İHA

Günay Çakı: “Yoğurdun Türk’ün öz gıdası olduğunu dünyaya duyurmak istiyoruz”

Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı, 23 Mart’ın Dünya Yoğurt Günü olarak kabul edilmesini istediklerini söyleyerek, “Yoğurdun Türk’ün öz gıdası olduğunu dünyaya duyurmak istiyoruz” dedi.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nde düzenlenen basın açıklamasına İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı, oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Yoğurdun Avrupa’da zamanında ilaç olarak satıldığını söyleyen Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı, “Bugün biz birlik olarak sosyal bir proje kapsamında yoğurdun Türk insanına ait olduğunu dünyaya duyurmak açısından çok önemli bir konu olduğunu düşündüğümüz Dünya Yoğurt Günü kabul edilsin diye bir başlangıç yapıyoruz. Burada baktığımızda Acıbadem Günü yada Badem Günü gibi birçok ürünün dünyada kabul edilmiş. Biz de Yoğurt Günü’nün kabul edilmesi açısından bir çıkış yaptık. Bugün ikincisini yapıyoruz. Baktığımızda yoğurt Amerika’da 4550 yıldan beri, Avrupa’da da 1900’lü yıllarda tanınmaya başlanmış. Hatta Fransa Kralı rahatsızlandığında Osmanlı Padişahı tarafından ilaç olarak yoğurt gönderiliyor ve tedavi olarak kullanılıyor. Belli bir dönem sonra yoğurt Avrupa’da özellikle ilaç olarak eczanelerde satılmaya başlıyor. Bizim atalarımız da Orta Asya’dan çıkıp göç ederken de yoğurdu nasıl saklarız? Diye düşünürken mayalayarak, günümüze kadar getirdi. Dünyada kutlanmayan ve Türk’ün öz mutfak ürünü olan yoğurdun hem tarihe not düşülmesi açısından hem de devletimizin buna sahip çıkarak, dünyada kabul edilebilir bir şekilde 23 Mart’ın Dünya Yoğurt Günü olarak kabul edilmesi için duyarlı olmalarını istiyoruz ve bu günü 2. kez kutlayarak duyurmak istiyoruz” diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de, ilerleyen süreçte 23 Mart’ın Yoğurt Günü olarak dünyada kabul göreceğini düşündüklerini söyleyerek, “Geçen yıl Günay Başkanımızın başlatmış olduğu bu hamle aslında göle atılan bir taş gibi. Küçük bir dalga inşallah geriye doğru büyüyecek. Resmi anlamda da bir hüviyet kazanacağını biz düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde kabul görecek. Her zaman söylendiği gibi her şey birle başladı, geçen yıl birdi ve bu kadar katılım yoktu. Demek ki yavaş yavaş bir kabul görme başladı. Yoğurt bizim milli yiyeceklerimizden bir tanesi ve aynı zamanda da vazgeçilmez kaynaklarımızdan biri. 6 bin yıllık kadim bir kent olan Kayseri’de yoğurt ile ilgili başlamış olan hamle hem Türkiye’de hem de dünyada kabul görecektir diye düşünüyorum. Sektöre vermiş oldukları emeklerden dolayı önce sayın başkanıma ve herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş de, “Birliğimiz böyle bir gün düzenlemiş ve günlerini kutluyorum. Üreticilik ve üretmek zor. Tabi yoğurt da bir üretici, çiftçimizin ürünüdür. Yoğurdun, sütün, üreticinin kıymetini bilmemiz lazım. Şu an da dünyada bir gıda sıkıntısı var bundan dolayı da gıda üretimi bana göre savunma sanayi kadar önemli. Bu yüzden ürettiğimiz ürünlere sahip çıkacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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