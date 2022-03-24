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Kadınlar Futbol Süper Ligi Kayseri Kadın Futbol: 0 - Dudulluspor: 1

İHA

Kadınlar Futbol Süper Ligi Kayseri Kadın Futbol: 0 - Dudulluspor: 1

Türkiye Kadınlar Süper Lig B Grubu 7. Hafta erteleme karşılaşmasında Kayseri Kadın FK ile Dudulluspor Sümer Stadı’nda karşı karşıya geldi. Maçın tek golünü konuk Dudulluspor 82. dakikada Tuana Naz ile buldu ve 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Rıza Öztürk xx, Tolga Selvi xx Kadir Çelikbaş xx
Kayseri Kadın Futbol: Melike Çalışkan xx, Canset Yiğit x (Elif Hamit Dk.86 ?), Aysun Moradova xxx, Alina Nahmadova xx, Saniye Aslano xx, Şeyma Yücel x (İlayda Karakaya Dk.69 x), Pınar Çeri x, Sona Rahimova xx, Yağmur Fatmanur xx (Gülbahar Yıldız Dk.86 ?), Rabia Behlül Koç x (İrem Karadayı Dk.69 x), Mualla Karanfil x (Gülşen Uygur Dk.84 ?)
Dudulluspor: Zerda Taşçı xx, Zeynep Okumuş xx, Samira Ghashies xx, Suhdenur Arpacı xx, Dilan Erkul xx, Defnesu Aldemir xx (Kimiya Noori Dk.72 x), Dilara Yılmaz xxx (Doğa Selen Dk.89 ?), Tuana Yılmaz xxx (Kübra Altıntaş Dk.90 ?), Tuana Naz xxx, Berivan Akyüz xx (Hümeyra Şanver Dk.72 x), Ece Tütüncü xx
Gol: Tuana Naz (dk.82) (Dudulluspor)
Sarı Kartlar: Canset Yiğit, Pınar Çeri, İlayda Karakaya (Kayseri Kadın Futbol), Tuana Yılmaz, Dilara Yılmaz, Defnesu Aldemir (Dudulluspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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