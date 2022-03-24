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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç'a Kariyer Günleri'nde fotoğraf sürprizi

İHA

Başkan Büyükkılıç'a Kariyer Günleri'nde fotoğraf sürprizi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘gençlerimiz geleceğimiz’ diyerek çok önemsediği Kariyer Günleri buluşmalarını aralıksız sürdürüyor. Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi’nde gençlerle buluşan Başkan Büyükkılıç’a 10. sınıf öğrencisi Ünal Bulu, 8 yıl önce ikiz kardeşi ile birlikte Pınarbaşı’daki piknik esnasında Başkan Büyükkılıç ile çekindiği fotoğrafı göstererek sürpriz yaptı.
Okullarda düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ etkinliklerinde öğrencilerle buluşarak tecrübelerini paylaşmaya devam eden Başkan Büyükkılıç’ın bu seferki durağı çiçeklerle karşılandığı Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi oldu. Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler tarafından okul bahçesinde çiçeklerle karşılanan Başkan Büyükkılıç, okul girişindeki ziyaretçi defterini imzaladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a bir öğrenci tarafından fotoğraf sürprizi yapıldı. Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ünal Bulu, 8 yıl önce ikiz kardeşi ile birlikte Pınarbaşı’daki piknik esnasında Başkan Büyükkılıç ile çekindiği fotoğrafı göstererek sürpriz yaptı. Sürprizden dolayı memnuniyet duyan Büyükkılıç, 11. sınıf öğrencisi Bulu’ya fotoğrafla ilgili sorular sorarak anılarını tazeledi. Kariyer Günleri buluşmasında Büyükkılıç, Kayseri’yi tanıtan ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin icraatlarının anlatıldığı video gösteriminin ardından sohbet ortamında yaptığı konuşmasında eğitimin ve kariyerin önemine vurgu yaparak öğrencileri kendilerini geliştirmeye davet etti. Konuşmasında böyle bir şehrin insanı olmanın, en önemlisi de hayırseverler şehri olarak anılmanın adeta gururunu yaşadığını dile getiren Büyükkılıç, “Burada faaliyetleri izleyince ne kadar çok şey yapılmış diye bende hayranlıkla izledim. Bizim öğretimizde iş değişikliği ile dinlenin diye yazar. O açıdan bir işten diğer işe geçince rahatlıkla dinlenirsiniz” diyerek şunları paylaştı;
“Allah’a şükrederek böyle bir şehirde yaşamanın, böyle bir şehrin insanı olmanın, en önemlisi de hayırseverler şehri olarak anılmanın adeta gururunu yaşıyoruz. Aşağı yukarı Milli Eğitim’deki okullarımızın yüzde 90’ından fazlasını hayırseverlerimiz yapmış burada. Helalinden kazanıp helalinden harcamak. Sevgili gençler sizler bizim için çok önemlisiniz. Bizlerden daima önde olacaksınız, geleceğimizi, önümüzü daima aydınlatacak, ışıtacaksınız ki biz de güven içerisinde geleceğe ümitle bakalım.”
Her alanın, her bölümün önemli olduğuna işaret eden Büyükkılıç, özgüven içerisinde, değerlerine bağlı, bir yarış yaşandığını da dile getirerek, yarışı daha da geliştirecek şekilde hareket edilmesi gerektiğini söyledi ve değerlerin önemli olduğunu ifade etti. Büyükkılıç, gençlerin en önemli güç olduğunu belirterek, “Başarılı olup bulunduğumuz alanın en yetkin olanı olarak kendimizi mükellef saymalıyız. Her alan önemli, her birim önemli, her bölüm önemli yeter ki o alanın, o bölümün başarılısı olun. Hakkını vererek, üzerine hep bir şeyler ekleyerek o alanı adeta özümseme, içselleştirme ve ondan sonra da ‘ben varım’ diyebilmek gerekir. Ülkeler yarış içerisinde, şehirler yarış içerisinde, aileler yarış içerisinde, insanlık yarış içerisinde, olayı böyle görmek lazım. Bakın fırsat verince hiç kimse küçümseyemez, bir Anadolu üniversitesinin, tıp fakültesinin öğretim üyesi Aykut Özdarendeli ve kıymetli ekibi ne yaptı, Turkovac aşısını buldu. Demek ki fırsat verilince oluyormuş. Biz de dedik ki Kayseri bilimin merkezi. İkinci bir tıp fakültesi de yakışır dedik ve ikinci tıp fakültesini kazandırdık” ifadelerini kullandı.
Ortak fikir ve ortak görüşün en sağlıklı görüş olduğunun altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Biz de şehrimizi, eğitimiyle, sağlık alanıyla, altyapısı ile çevresi yaklaşımı ile ulaşımı ile adeta bir öğrenci şehri, adeta bir genç dostu şehir diye nitelendirecek şekilde sizlere sunmaya özen gösteriyoruz. Elbette yaptıklarımız çok şey var, yapacaklarımız da vardır ama sizlerin de önerisine her zaman açık olduğumuzu buradan bildirmek isterim. ‘Ben yaptım oldu, bitti işine gelirse’ demek gibi bir lüksümüz yok. Ortak fikir, ortak görüş en sağlıklı görüştür. Öyle olunca da sahiplenme duygusu ortaya çıkar” dedi. Kariyer Günleri’ndeki buluşmada, konuşmasının ardından öğrencilerin taleplerini ve görüşlerini dinleyen Büyükkılıç, eğitim, ulaşım konularındaki taleplerini dinleyerek öğrencilerin isteklerini not ettirdi ve ilgilenileceğini belirtti. Büyükkılıç öte yandan müzik ile ilgilenen öğrencileri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’na davet etti.
Öğrencilere Yukatel Kayserispor kaşkolu dağıtan ve Erciyes’e ve sarı kırmızılı takımın karşılaşmalarına davet eden Başkan Büyükkılıç, buluşma sonunda öğretmen ve öğrencilerle fotoğraf çekindi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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