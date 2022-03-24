Derbi maçı Kayseri EMAR'a pahalıya mal oldu

Kayseri EMAR Futbol kulübü, hem derbi maçını hem de üç futbolcusunu kaybetti. Amatör Futbol Disiplin Kurulu, 3 futbolcunun cezasını belirledi.
Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup maçında Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor ile karşılaşan Kayseri EMAR Grup futbol kulübü sahadan 10 yenik ayrılırken yaşanan olaylardan ötürü 3 futbolcusu da kırmızı kart görmüştü. Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Emre Erol, Halil Akhan ve Çağatay Polatdemir'in cezaları belli oldu. Amatör Futbol Disiplin Kurulu, 23 Mart 2022 tarihli toplantısında 3 futbolcuya da Futbol Disiplin Talimatının 44/1a uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine hükmetti.
Tedbirli olarak cezalandırılan Emre Erol, Halil Akhan ve Çağatay Polatdemir, takımının ligde kalan 3 maçında forma giyemeyecek.
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