Mustafa Ünal: “Türk Ocağı Teşkilatı Türkiye Cumhuriyeti’nin her aşamasında bulunmuştur”

Türk Ocakları Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ünal, Türk Ocaklarının kuruluşunun 110. yıldönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

Türk Ocakları’na her zaman ihtiyaç olduğunu belirten Ünal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türk Ocakları, Türk Milletinin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı, devletsiz kalma noktasına geldiği bir dönemde, 190 Askeri Tıbbiye öğrencileri başta olmak üzere, yürekleri Türklük bilgisi ve aşkıyla dolu Türk Milliyetçisi gönüllü aydınlar tarafından 25 Mart 1912 tarihinde kurulmuş, kamu yararına çalışan en eski sivil toplum kuruluşudur. Türk Ocakları kurulmasıyla birlikte çok hızlı bir biçimde yurdun her bir tarafında teşkilatlanmış ve böylelikle yedi düvele karşı verilen savaşlara katılmak ve devletin kurtuluşu için toplantılar ve kampanyalar düzenlemiştir. Bu amaçla Müdafai Hukuk cemiyetlerini, Kuvvayi Milliye çalışmalarını ve ardından Milli MücadeleKurtuluş Savaşlarını Türk Ocaklılar ateşlemişler ve en önemlisi de TBMM’nin kuruluşunu Türk Ocaklılar gerçekleştirmiştir. Türk Milliyetçiliği düşüncesinin bütün bu mücadelelerden başarıyla çıkmasından sonraki en büyük başarısı, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunda maddi ve manevi olarak çok büyük katkısının olmasıdır çünkü Cumhuriyetin kuruluşunun ve geliştirilmesinin her aşamasında Türk Ocaklılar, Büyük Başbuğ Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yanında bulunmuşlardır. Türk Ocakları’nın kuruluşundan bu yana hiçbir zaman değişmeyen ve değişmeyecek olan amacı; Türk Milletinin maddi ve manevi değerleriyle varoluşu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bütünlüğü ve milli varlığının sonsuza kadar devam etmesi uğruna çalışmaktır. Bu amaç doğrultusunda milli kültürümüzü, milli kimliğimizi, milli tarihimizi, milletimizin maddimanevi değerlerini korumak ve yüceltmek için çalışan Türk Ocakları’na, dün olduğu gibi bugün de çok ihtiyaç vardır. Türk Ocakları’nın 110. kuruluş yıldönümü kutlu olsun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.